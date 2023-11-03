https://ria.ru/20231103/gaza-1907137467.html

Около 50 французов покинут Газу в пятницу

Около 50 французов покинут Газу в пятницу - РИА Новости, 03.11.2023

Около 50 французов покинут Газу в пятницу

Порядка пятидесяти граждан Франции покинут сектор Газа через КПП "Рафах" в пятницу, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:43

2023-11-03T11:43

2023-11-03T11:43

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ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Порядка пятидесяти граждан Франции покинут сектор Газа через КПП "Рафах" в пятницу, сообщил телеканал BFMTV. Согласно списку, опубликованному администрацией КПП "Рафах" в социальных сетях, 621 человек, включая лиц с двойным гражданством, сможет покинуть палестинский сектор Газа в пятницу. Среди эвакуируемых есть как иностранные граждане, так и палестинцы, имеющие двойное гражданство. Список разделен на обладателей паспортов США, их - подавляющее большинство, а также Великобритании, Италии, Германии, Франции и Мексики. По данным телеканала, среди эвакуируемых будут "в общей сложности порядка 50 граждан Франции и лиц с двойным гражданством". "Затем посольство Франции в Египте перевезет их в Каир", - отметил телеканал. Ранее МИД Франции сообщил, что пятеро французских граждан покинули сектор Газа через гуманитарный коридор в Египте в первый день его открытия для прохода граждан в среду. Ранее МИД сообщал, что в Газе находятся порядка 170 французских граждан. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Франция намерена в ближайшее время обеспечить их эвакуацию. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/bolnitsa-1907095335.html

https://ria.ru/20231102/gaza-1906968939.html

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Дарья Буймова

в мире, франция, израиль, россия, эммануэль макрон, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году