https://ria.ru/20231103/danilevskiy-1907246512.html

Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского

Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского - РИА Новости, 03.11.2023

Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского

Член Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:10

2023-11-03T16:10

2023-11-03T16:10

общество

россия

владимир путин

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907207251_0:356:3003:2045_1920x0_80_0_0_f2ad6668c7bc58710e486152266fee33.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать центр Данилевского, известного русского философа, социолога и биолога. "У нас есть к Вам идея, вот большой коллектив там и соратников, и людей, которые переживают за будущее нашей большой родины, создать центр Данилевского на базе того же центра "Россия – Моя история", - сказал Рогов на встрече с новым составом Общественной палаты РФ. Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу. "Хорошая идея, давайте сделаем это", - сказал он. После этого Рогов подарил книгу Данилевского главе государства. "Пользуясь случаем, я хочу подарить Вам книгу, мы издали первый том собраний сочинений Николая Яковлевича Данилевского, но это не просто переиздание, это именно с творческим переосмыслением массы людей, которые работали с ним как с прикладным материалом", – сказал Рогов.

https://ria.ru/20211021/filosofiya-1755660839.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, владимир рогов