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Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского - РИА Новости, 03.11.2023
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16:10 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/danilevskiy-1907246512.html
Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского
Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского - РИА Новости, 03.11.2023
Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского
Член Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:10
2023-11-03T16:10
общество
россия
владимир путин
владимир рогов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать центр Данилевского, известного русского философа, социолога и биолога. "У нас есть к Вам идея, вот большой коллектив там и соратников, и людей, которые переживают за будущее нашей большой родины, создать центр Данилевского на базе того же центра "Россия – Моя история", - сказал Рогов на встрече с новым составом Общественной палаты РФ. Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу. "Хорошая идея, давайте сделаем это", - сказал он. После этого Рогов подарил книгу Данилевского главе государства. "Пользуясь случаем, я хочу подарить Вам книгу, мы издали первый том собраний сочинений Николая Яковлевича Данилевского, но это не просто переиздание, это именно с творческим переосмыслением массы людей, которые работали с ним как с прикладным материалом", – сказал Рогов.
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общество, россия, владимир путин, владимир рогов
Общество, Россия, Владимир Путин, Владимир Рогов
Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского

Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского и подарил Путину его книгу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать центр Данилевского, известного русского философа, социолога и биолога.
"У нас есть к Вам идея, вот большой коллектив там и соратников, и людей, которые переживают за будущее нашей большой родины, создать центр Данилевского на базе того же центра "Россия – Моя история", - сказал Рогов на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
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Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу. "Хорошая идея, давайте сделаем это", - сказал он.
После этого Рогов подарил книгу Данилевского главе государства. "Пользуясь случаем, я хочу подарить Вам книгу, мы издали первый том собраний сочинений Николая Яковлевича Данилевского, но это не просто переиздание, это именно с творческим переосмыслением массы людей, которые работали с ним как с прикладным материалом", – сказал Рогов.
 
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