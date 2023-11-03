https://ria.ru/20231103/danilevskiy-1907246512.html
Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского
Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского - РИА Новости, 03.11.2023
Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского
Член Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:10
2023-11-03T16:10
2023-11-03T16:10
общество
россия
владимир путин
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907207251_0:356:3003:2045_1920x0_80_0_0_f2ad6668c7bc58710e486152266fee33.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать центр Данилевского, известного русского философа, социолога и биолога. "У нас есть к Вам идея, вот большой коллектив там и соратников, и людей, которые переживают за будущее нашей большой родины, создать центр Данилевского на базе того же центра "Россия – Моя история", - сказал Рогов на встрече с новым составом Общественной палаты РФ. Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу. "Хорошая идея, давайте сделаем это", - сказал он. После этого Рогов подарил книгу Данилевского главе государства. "Пользуясь случаем, я хочу подарить Вам книгу, мы издали первый том собраний сочинений Николая Яковлевича Данилевского, но это не просто переиздание, это именно с творческим переосмыслением массы людей, которые работали с ним как с прикладным материалом", – сказал Рогов.
https://ria.ru/20211021/filosofiya-1755660839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907207251_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_77cf7e869d8eebc1c798c4ccc5477b2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, владимир рогов
Общество, Россия, Владимир Путин, Владимир Рогов
Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского
Член ОП Рогов предложил создать центр Данилевского и подарил Путину его книгу
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил президенту РФ Владимиру Путину создать центр Данилевского, известного русского философа, социолога и биолога.
"У нас есть к Вам идея, вот большой коллектив там и соратников, и людей, которые переживают за будущее нашей большой родины, создать центр Данилевского на базе того же центра "Россия – Моя история", - сказал Рогов на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Путин рассказал, кого из философов читает
Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу. "Хорошая идея, давайте сделаем это", - сказал он.
После этого Рогов подарил книгу Данилевского главе государства. "Пользуясь случаем, я хочу подарить Вам книгу, мы издали первый том собраний сочинений Николая Яковлевича Данилевского, но это не просто переиздание, это именно с творческим переосмыслением массы людей, которые работали с ним как с прикладным материалом", – сказал Рогов.