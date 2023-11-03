https://ria.ru/20231103/bolgariya-1907294302.html
МИД объявил о высылке болгарского журналиста, работающего в Москве
МИД объявил о высылке болгарского журналиста, работающего в Москве - РИА Новости, 03.11.2023
МИД объявил о высылке болгарского журналиста, работающего в Москве
Москва выслала болгарского корреспондента Ангела Григорова в ответ на аналогичные действия Софии в отношении журналиста "Российской газеты" Александра Гацака,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:47
2023-11-03T17:47
2023-11-03T18:31
россия
москва
в мире
болгария
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Москва выслала болгарского корреспондента Ангела Григорова в ответ на аналогичные действия Софии в отношении журналиста "Российской газеты" Александра Гацака, сообщили в МИД России."В ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста "Российской газеты" в Софии А. Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве А. Григорова. Ему предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть Россию", — говорится в заявлении министерства.В ведомстве подчеркнули, что Москва готова подумать насчет возобновления работы Григорова в России, если болгарские власти одобрят аккредитацию Гацака.В минувший вторник "Российская газета" сообщила, что ее собственного корреспондента Александра Гацака намерены выслать из Болгарии. Журналист проинформировал руководство издания о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.В итоге Гацак покинул страну уже в среду. По информации Болгарского национального телевидения, в распоряжении агентства госбезопасности, помимо высылки, также говорится о запрете на въезд и пребывание журналиста на территории стран — членов ЕС.
https://ria.ru/20231102/zhurnalisty-1906886745.html
https://ria.ru/20230925/bolgariya-1898539714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, в мире, болгария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Москва, В мире, Болгария, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД объявил о высылке болгарского журналиста, работающего в Москве
МИД: Россия лишает аккредитации и высылает болгарского корреспондента в Москве
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Москва выслала болгарского корреспондента Ангела Григорова в ответ на аналогичные действия Софии в отношении журналиста "Российской газеты" Александра Гацака, сообщили
в МИД России.
"В ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста "Российской газеты" в Софии А. Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве А. Григорова. Ему предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть Россию", — говорится в заявлении министерства.
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В ведомстве подчеркнули, что Москва готова подумать насчет возобновления работы Григорова в России, если болгарские власти одобрят аккредитацию Гацака.
В минувший вторник "Российская газета" сообщила, что ее собственного корреспондента Александра Гацака намерены выслать из Болгарии. Журналист проинформировал руководство издания о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.
В итоге Гацак покинул страну уже в среду. По информации Болгарского национального телевидения, в распоряжении агентства госбезопасности, помимо высылки, также говорится о запрете на въезд и пребывание журналиста на территории стран — членов ЕС.
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