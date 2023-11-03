https://ria.ru/20231103/bolgariya-1907294302.html

МИД объявил о высылке болгарского журналиста, работающего в Москве

МИД объявил о высылке болгарского журналиста, работающего в Москве - РИА Новости, 03.11.2023

МИД объявил о высылке болгарского журналиста, работающего в Москве

Москва выслала болгарского корреспондента Ангела Григорова в ответ на аналогичные действия Софии в отношении журналиста "Российской газеты" Александра Гацака,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:47

2023-11-03T17:47

2023-11-03T18:31

россия

москва

в мире

болгария

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Москва выслала болгарского корреспондента Ангела Григорова в ответ на аналогичные действия Софии в отношении журналиста "Российской газеты" Александра Гацака, сообщили в МИД России."В ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста "Российской газеты" в Софии А. Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве А. Григорова. Ему предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть Россию", — говорится в заявлении министерства.В ведомстве подчеркнули, что Москва готова подумать насчет возобновления работы Григорова в России, если болгарские власти одобрят аккредитацию Гацака.В минувший вторник "Российская газета" сообщила, что ее собственного корреспондента Александра Гацака намерены выслать из Болгарии. Журналист проинформировал руководство издания о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.В итоге Гацак покинул страну уже в среду. По информации Болгарского национального телевидения, в распоряжении агентства госбезопасности, помимо высылки, также говорится о запрете на въезд и пребывание журналиста на территории стран — членов ЕС.

https://ria.ru/20231102/zhurnalisty-1906886745.html

https://ria.ru/20230925/bolgariya-1898539714.html

россия

москва

болгария

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, в мире, болгария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии