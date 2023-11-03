СМИ: Европа столкнулась с новым бедствием из-за Украины
Interia: ЕС теряет 600 миллиардов евро в год из-за массовой депрессии
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Европа столкнулась с новой "эпидемией" в виде депрессии населения, вызванной ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, что приводит к ухудшению экономических показателей, об этом пишет издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).
"Депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС", — говорится в публикации.
По данным PIE, 62 процента респондентов в ЕС негативно оценили свое психическое здоровье из-за влияния конфликта на Украине и пандемии коронавируса. Как пишет Interia, депрессия и психические расстройства имеют экономическое измерение.
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"В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчетам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда", — говорится в материале.
Согласно заявлениям экспертов Всемирной организации здравоохранения, на мнение которых в том числе опирается PIE, каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, возвращается в четырехкратном размере благодаря повышению трудоспособности граждан.