https://ria.ru/20231103/bedstvie-1907087270.html

СМИ: Европа столкнулась с новым бедствием из-за Украины

СМИ: Европа столкнулась с новым бедствием из-за Украины - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ: Европа столкнулась с новым бедствием из-за Украины

Европа столкнулась с новой "эпидемией" в виде депрессии населения, вызванной ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, что приводит к ухудшению... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T05:54

2023-11-03T05:54

2023-11-03T05:54

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Европа столкнулась с новой "эпидемией" в виде депрессии населения, вызванной ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, что приводит к ухудшению экономических показателей, об этом пишет издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE)."Депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС", — говорится в публикации.По данным PIE, 62 процента респондентов в ЕС негативно оценили свое психическое здоровье из-за влияния конфликта на Украине и пандемии коронавируса. Как пишет Interia, депрессия и психические расстройства имеют экономическое измерение."В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчетам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда", — говорится в материале.Согласно заявлениям экспертов Всемирной организации здравоохранения, на мнение которых в том числе опирается PIE, каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, возвращается в четырехкратном размере благодаря повышению трудоспособности граждан.

https://ria.ru/20231102/peskov-1906888513.html

https://ria.ru/20231101/sanktsii-1906804832.html

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в мире, евросоюз, польша, европа, украина, великобритания