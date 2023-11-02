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Более 46 журналистов были убиты в 2023 году, заявили в ООН - РИА Новости, 02.11.2023
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15:49 02.11.2023 (обновлено: 16:15 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/zhurnalisty-1906976673.html
Более 46 журналистов были убиты в 2023 году, заявили в ООН
Более 46 журналистов были убиты в 2023 году, заявили в ООН - РИА Новости, 02.11.2023
Более 46 журналистов были убиты в 2023 году, заявили в ООН
В 2023 году более 46 журналистов были убиты и более 531 были заключены в тюрьму, безнаказанность за эти преступления усиливается, заявил Верховный комиссар ООН... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:49
2023-11-02T16:15
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ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости. В 2023 году более 46 журналистов были убиты и более 531 были заключены в тюрьму, безнаказанность за эти преступления усиливается, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "На сегодняшний день в этом году более 46 журналистов были убиты за свою работу, более 531 заключены в тюрьму и бесчисленное множество других подверглись невыносимым преследованиям и насилию. Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы", - написал он на своем аккаунте X.В опубликованном заявлении Тюрка на сайте УВКПЧ говорится, что по данным ЮНЕСКО, 86% преступлений против журналистов совершаются безнаказанно."Нам нужно, чтобы государства усилили свой мониторинг нарушений в отношении журналистов и свободы СМИ, приняв законы, гарантирующие свободу СМИ, в соответствии с международным правом в области прав человека. И нам нужны гораздо более эффективные действия полиции и судебных систем для расследования и судебного преследования преступлений, жертвами которых становятся журналисты из-за их работы", - добавил глава управления ООН.
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в мире, оон, юнеско
В мире, ООН, ЮНЕСКО
Более 46 журналистов были убиты в 2023 году, заявили в ООН

УВКПЧ ООН: более 46 журналистов были убиты и более 531 попали в тюрьму в 2023 г

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости. В 2023 году более 46 журналистов были убиты и более 531 были заключены в тюрьму, безнаказанность за эти преступления усиливается, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
«
"На сегодняшний день в этом году более 46 журналистов были убиты за свою работу, более 531 заключены в тюрьму и бесчисленное множество других подверглись невыносимым преследованиям и насилию. Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы", - написал он на своем аккаунте X.
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В опубликованном заявлении Тюрка на сайте УВКПЧ говорится, что по данным ЮНЕСКО, 86% преступлений против журналистов совершаются безнаказанно.
«
"Нам нужно, чтобы государства усилили свой мониторинг нарушений в отношении журналистов и свободы СМИ, приняв законы, гарантирующие свободу СМИ, в соответствии с международным правом в области прав человека. И нам нужны гораздо более эффективные действия полиции и судебных систем для расследования и судебного преследования преступлений, жертвами которых становятся журналисты из-за их работы", - добавил глава управления ООН.
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