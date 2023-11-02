Более 46 журналистов были убиты в 2023 году, заявили в ООН
УВКПЧ ООН: более 46 журналистов были убиты и более 531 попали в тюрьму в 2023 г
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости. В 2023 году более 46 журналистов были убиты и более 531 были заключены в тюрьму, безнаказанность за эти преступления усиливается, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
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"На сегодняшний день в этом году более 46 журналистов были убиты за свою работу, более 531 заключены в тюрьму и бесчисленное множество других подверглись невыносимым преследованиям и насилию. Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы", - написал он на своем аккаунте X.
В опубликованном заявлении Тюрка на сайте УВКПЧ говорится, что по данным ЮНЕСКО, 86% преступлений против журналистов совершаются безнаказанно.
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"Нам нужно, чтобы государства усилили свой мониторинг нарушений в отношении журналистов и свободы СМИ, приняв законы, гарантирующие свободу СМИ, в соответствии с международным правом в области прав человека. И нам нужны гораздо более эффективные действия полиции и судебных систем для расследования и судебного преследования преступлений, жертвами которых становятся журналисты из-за их работы", - добавил глава управления ООН.