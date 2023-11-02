https://ria.ru/20231102/zhurnalisty-1906976673.html

Более 46 журналистов были убиты в 2023 году, заявили в ООН

Более 46 журналистов были убиты в 2023 году, заявили в ООН - РИА Новости, 02.11.2023

Более 46 журналистов были убиты в 2023 году, заявили в ООН

В 2023 году более 46 журналистов были убиты и более 531 были заключены в тюрьму, безнаказанность за эти преступления усиливается, заявил Верховный комиссар ООН... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:49

2023-11-02T15:49

2023-11-02T16:15

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ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости. В 2023 году более 46 журналистов были убиты и более 531 были заключены в тюрьму, безнаказанность за эти преступления усиливается, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "На сегодняшний день в этом году более 46 журналистов были убиты за свою работу, более 531 заключены в тюрьму и бесчисленное множество других подверглись невыносимым преследованиям и насилию. Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы", - написал он на своем аккаунте X.В опубликованном заявлении Тюрка на сайте УВКПЧ говорится, что по данным ЮНЕСКО, 86% преступлений против журналистов совершаются безнаказанно."Нам нужно, чтобы государства усилили свой мониторинг нарушений в отношении журналистов и свободы СМИ, приняв законы, гарантирующие свободу СМИ, в соответствии с международным правом в области прав человека. И нам нужны гораздо более эффективные действия полиции и судебных систем для расследования и судебного преследования преступлений, жертвами которых становятся журналисты из-за их работы", - добавил глава управления ООН.

https://ria.ru/20231101/udary-1906812191.html

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в мире, оон, юнеско