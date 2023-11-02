https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906988600.html

В Крыму посоветовали Залужному заняться составлением акта о капитуляции ВСУ

В Крыму посоветовали Залужному заняться составлением акта о капитуляции ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023

В Крыму посоветовали Залужному заняться составлением акта о капитуляции ВСУ

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал главкома украинских войск Валерия Залужного больше... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:26

2023-11-02T16:26

2023-11-02T16:26

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал главкома украинских войск Валерия Залужного больше не доверять "натовским учебникам", а свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции ВСУ. Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, согласно натовским учебникам, четырёх месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма. "Изначально было ясно, что победить Россию невозможно, как бы этого не желал объединенный Запад. Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии, чтобы подписать его побыстрее и с меньшими потерями", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, в конечном итоге Украина избавится от "захватившей её власти преступников" и встанет на путь добрососедских взаимоотношений с Россией.

https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906888252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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