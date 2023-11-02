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В Крыму посоветовали Залужному заняться составлением акта о капитуляции ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906988600.html
В Крыму посоветовали Залужному заняться составлением акта о капитуляции ВСУ
В Крыму посоветовали Залужному заняться составлением акта о капитуляции ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
В Крыму посоветовали Залужному заняться составлением акта о капитуляции ВСУ
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал главкома украинских войск Валерия Залужного больше... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:26
2023-11-02T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
валерий залужный
юрий гемпель
республика крым
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал главкома украинских войск Валерия Залужного больше не доверять "натовским учебникам", а свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции ВСУ. Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, согласно натовским учебникам, четырёх месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма. "Изначально было ясно, что победить Россию невозможно, как бы этого не желал объединенный Запад. Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии, чтобы подписать его побыстрее и с меньшими потерями", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, в конечном итоге Украина избавится от "захватившей её власти преступников" и встанет на путь добрососедских взаимоотношений с Россией.
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в мире, украина, россия, валерий залужный, юрий гемпель, республика крым, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Юрий Гемпель, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму посоветовали Залужному заняться составлением акта о капитуляции ВСУ

Крымский депутат Гемпель рекомендовал Залужному составлять акт о капитуляции ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал главкома украинских войск Валерия Залужного больше не доверять "натовским учебникам", а свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции ВСУ.
Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, согласно натовским учебникам, четырёх месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
"Изначально было ясно, что победить Россию невозможно, как бы этого не желал объединенный Запад. Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии, чтобы подписать его побыстрее и с меньшими потерями", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, в конечном итоге Украина избавится от "захватившей её власти преступников" и встанет на путь добрососедских взаимоотношений с Россией.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйЮрий ГемпельРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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