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Власти Японии направят на поддержку экономики около 113 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.11.2023
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07:09 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/yaponiya-1906840573.html
Власти Японии направят на поддержку экономики около 113 миллиардов долларов
Власти Японии направят на поддержку экономики около 113 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.11.2023
Власти Японии направят на поддержку экономики около 113 миллиардов долларов
Общая сумма финансового обеспечения мер на поддержку экономики Японии, которые будут согласованы в течение дня, составит в районе 17 триллионов иен (113... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T07:09
2023-11-02T07:09
япония
фумио кисида
в мире
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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Общая сумма финансового обеспечения мер на поддержку экономики Японии, которые будут согласованы в течение дня, составит в районе 17 триллионов иен (113 миллиарда долларов), заявил в ходе заседания руководства правящей Либерально-демократической партии Японии премьер-министр страны Фумио Кисида. Из них 13,1 триллиона иен (86,6 миллиарда долларов) в рамках пакета дополнительного бюджета будут направлены на поддержку населения, включая выплаты семьям с низким доходом в размере 70 тысяч иен (465,5 доллара). Еще около 3 триллионов (около 20 миллиардов долларов) будут выделены на меры по временному снижению налогового бремени. "С учетом текущей ситуации, когда повышение уровня зарплат не поспевает за ростом цен, необходимо оказать поддержку населению в качестве временной меры, и мы разработали эффективные меры для этого. Намерены реализовать их для населения как можно быстрее", - подчеркнул глава японского правительства в ходе заседания, фрагменты которого транслировал телеканал NHK. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в конце сентября определил последующие три года как "период трансформации" от экономики, базирующейся на снижении затрат, к модели, которая будет нацелена на рост рынка труда, повышение заработных плат и уровня потребления, усиление цифровизации и поддержку стартапов. Он также поручил правительству разработать пакет экономических мер до конца октября. По словам главы японского правительства, меры будут основываться на пяти направлениях: меры против растущих цен; устойчивое повышение заработных плат и региональное развитие; продвижение внутреннего инвестирования; меры борьбы с уменьшением численности населения, а также безопасность населения, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение их негативных последствий. Японские СМИ ранее сообщали, что в правящей партии звучат призывы к выделению до 20 триллионов иен (134,4 миллиарда долларов) на пакет дополнительного бюджета на финансового обеспечения мер поддержки экономики.
https://ria.ru/20231028/g7-1905777510.html
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япония, фумио кисида, в мире
Япония, Фумио Кисида, В мире
Власти Японии направят на поддержку экономики около 113 миллиардов долларов

Кисида заявил, что на поддержку экономики направят около 113 миллиардов долларов

© iStock.com / blew_iФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© iStock.com / blew_i
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Общая сумма финансового обеспечения мер на поддержку экономики Японии, которые будут согласованы в течение дня, составит в районе 17 триллионов иен (113 миллиарда долларов), заявил в ходе заседания руководства правящей Либерально-демократической партии Японии премьер-министр страны Фумио Кисида.
Из них 13,1 триллиона иен (86,6 миллиарда долларов) в рамках пакета дополнительного бюджета будут направлены на поддержку населения, включая выплаты семьям с низким доходом в размере 70 тысяч иен (465,5 доллара). Еще около 3 триллионов (около 20 миллиардов долларов) будут выделены на меры по временному снижению налогового бремени.
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"С учетом текущей ситуации, когда повышение уровня зарплат не поспевает за ростом цен, необходимо оказать поддержку населению в качестве временной меры, и мы разработали эффективные меры для этого. Намерены реализовать их для населения как можно быстрее", - подчеркнул глава японского правительства в ходе заседания, фрагменты которого транслировал телеканал NHK.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в конце сентября определил последующие три года как "период трансформации" от экономики, базирующейся на снижении затрат, к модели, которая будет нацелена на рост рынка труда, повышение заработных плат и уровня потребления, усиление цифровизации и поддержку стартапов. Он также поручил правительству разработать пакет экономических мер до конца октября.
По словам главы японского правительства, меры будут основываться на пяти направлениях: меры против растущих цен; устойчивое повышение заработных плат и региональное развитие; продвижение внутреннего инвестирования; меры борьбы с уменьшением численности населения, а также безопасность населения, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение их негативных последствий.
Японские СМИ ранее сообщали, что в правящей партии звучат призывы к выделению до 20 триллионов иен (134,4 миллиарда долларов) на пакет дополнительного бюджета на финансового обеспечения мер поддержки экономики.
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