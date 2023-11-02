https://ria.ru/20231102/uzbekistan-1906894292.html

Россию и Узбекистан свяжут новые рейсы

Россию и Узбекистан свяжут новые рейсы - РИА Новости, 02.11.2023

Россию и Узбекистан свяжут новые рейсы

Российская авиакомпания Red Wings с 16 ноября открывает еженедельные рейсы из Казани в Ташкент, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports ("Аэропорты... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:26

2023-11-02T12:26

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ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с 16 ноября открывает еженедельные рейсы из Казани в Ташкент, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports ("Аэропорты Узбекистана"). "Российская авиакомпания "Red Wings" открывает регулярные пассажирские рейсы по маршруту Казань-Ташкент-Казань. Полеты между городами планируется начать 16 ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, рейсы будут осуществляются по четвергам на самолетах SU 95 (Sukhoi Superjet). Red Wings на сегодня уже выполняет рейсы между пятью городами Узбекистана и России, добавили в пресс-службе.

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