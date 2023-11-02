https://ria.ru/20231102/trevoga-1907005420.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:15
2023-11-02T17:15
2023-11-02T17:15
специальная военная операция на украине
полтавская область
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 16.37 мск. Ранее в четверг воздушная тревога в указанных областях уже объявлялась, спустя некоторое время ее отменили, о последствиях не сообщалось. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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полтавская область, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу