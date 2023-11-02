https://ria.ru/20231102/toplivo-1906987971.html

Правительство представит доклад о мерах по стабилизации цен на топливо

Правительство представит доклад о мерах по стабилизации цен на топливо - РИА Новости, 02.11.2023

Правительство представит доклад о мерах по стабилизации цен на топливо

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в срок до 10 ноября представить доклад о мерах по стабилизации оптовых и розничных цен на топливо,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:25

2023-11-02T16:25

2023-11-02T16:31

экономика

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в срок до 10 ноября представить доклад о мерах по стабилизации оптовых и розничных цен на топливо, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме. Доклад - до 10 ноября и до 8 декабря 2023 года", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231101/toplivo-1906799622.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия