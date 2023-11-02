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Правительство представит доклад о мерах по стабилизации цен на топливо - РИА Новости, 02.11.2023
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16:25 02.11.2023 (обновлено: 16:31 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/toplivo-1906987971.html
Правительство представит доклад о мерах по стабилизации цен на топливо
Правительство представит доклад о мерах по стабилизации цен на топливо - РИА Новости, 02.11.2023
Правительство представит доклад о мерах по стабилизации цен на топливо
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в срок до 10 ноября представить доклад о мерах по стабилизации оптовых и розничных цен на топливо,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:25
2023-11-02T16:31
экономика
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в срок до 10 ноября представить доклад о мерах по стабилизации оптовых и розничных цен на топливо, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме. Доклад - до 10 ноября и до 8 декабря 2023 года", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Правительство представит доклад о мерах по стабилизации цен на топливо

Путин до 10 ноября ожидает доклад о мерах по стабилизации цен на топливо

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в срок до 10 ноября представить доклад о мерах по стабилизации оптовых и розничных цен на топливо, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме. Доклад - до 10 ноября и до 8 декабря 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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