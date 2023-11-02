Спецоперация, 2 ноября: Залужный заявил о тупике на фронте
Главком ВСУ Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. О признаниях Залужного, атаках украинских дронов, ходе спецоперации и новом западном оружии для ВСУ — в материале РИА Новости.
Статья Залужного
Главком ВСУ Валерий Залужный написал статью для издания Economist, в которой признал тупиковую ситуацию в конфликте с Россией и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО ВСУ должны были уже повоевать в Крыму".
В публикации указано, что Киев и Запад ожидали большего от контрнаступления ВСУ: Залужный не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которые согласно натовским учебникам должны были составить около 30 километров в день.
С украинским военачальником не согласился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя слова Залужного, он заявил, что спецоперация последовательно продолжается, а все ее цели будут достигнуты. Представитель Кремля отметил, что чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно "разрешить ситуацию".
Ход спецоперации
Вооруженные силы за минувшие сутки отразили атаку украинских войск в районе Клещеевки. ВСУ потеряли до 115 человек, танк, девять БМП, в том числе восемь Bradley.
На Купянском направлении российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Синьковки, на Краснолиманском — также две атаки, в районе Червоной Дибровы.
Кроме того, российская армия поразила самолет Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области, а также перехватила четыре крылатые ракеты Storm Shadow и три противокорабельные ракеты "Нептун".
Совокупные потери противника на всех участках фронта составили около 480 солдат, боевой самолет, 31 беспилотник, 29 танков и других бронемашин, три РСЗО, 16 орудий полевой артиллерии и минометов, 22 военных автомобиля и другой спецтехники.
Атаки дронов ВСУ
Сегодня в 12:30 мск Киев атаковал девятью беспилотниками город Энергодар Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, цель этой провокации — создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. Российские силы ПВО сбили все девять дронов.
Кроме того, ВСУ попытались нанести удар БПЛА по Крыму: один украинский дрон уничтожили над акваторией Черного моря, пять перехватили над полуостровом.
Вооруженные силы сбили еще две воздушные цели в Ростовской области, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
Поддержка Украины Западом
Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, а также разведывательные беспилотники и радары для наблюдения за воздушным пространством.
Согласно обновленному списку на сайте правительства ФРГ, Киеву передали еще пять надводных беспилотников, то есть их общее количество достигло двадцати.
Помимо этого, в списке говорится о поставках для ВСУ 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи.