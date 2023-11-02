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Спецоперация, 2 ноября: Залужный заявил о тупике на фронте - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 02.11.2023 (обновлено: 18:39 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1907026731.html
Спецоперация, 2 ноября: Залужный заявил о тупике на фронте
Спецоперация, 2 ноября: Залужный заявил о тупике на фронте - РИА Новости, 02.11.2023
Спецоперация, 2 ноября: Залужный заявил о тупике на фронте
О признаниях Залужного, атаках украинских дронов, ходе спецоперации и новом западном оружии для ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:16
2023-11-02T18:39
специальная военная операция на украине
киев
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
магатэ
украина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. О признаниях Залужного, атаках украинских дронов, ходе спецоперации и новом западном оружии для ВСУ — в материале РИА Новости.Статья ЗалужногоГлавком ВСУ Валерий Залужный написал статью для издания Economist, в которой признал тупиковую ситуацию в конфликте с Россией и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО ВСУ должны были уже повоевать в Крыму".В публикации указано, что Киев и Запад ожидали большего от контрнаступления ВСУ: Залужный не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которые согласно натовским учебникам должны были составить около 30 километров в день.С украинским военачальником не согласился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя слова Залужного, он заявил, что спецоперация последовательно продолжается, а все ее цели будут достигнуты. Представитель Кремля отметил, что чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно "разрешить ситуацию".Ход спецоперации Вооруженные силы за минувшие сутки отразили атаку украинских войск в районе Клещеевки. ВСУ потеряли до 115 человек, танк, девять БМП, в том числе восемь Bradley.На Купянском направлении российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Синьковки, на Краснолиманском — также две атаки, в районе Червоной Дибровы.Кроме того, российская армия поразила самолет Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области, а также перехватила четыре крылатые ракеты Storm Shadow и три противокорабельные ракеты "Нептун".Совокупные потери противника на всех участках фронта составили около 480 солдат, боевой самолет, 31 беспилотник, 29 танков и других бронемашин, три РСЗО, 16 орудий полевой артиллерии и минометов, 22 военных автомобиля и другой спецтехники.Атаки дронов ВСУСегодня в 12:30 мск Киев атаковал девятью беспилотниками город Энергодар Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, цель этой провокации — создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. Российские силы ПВО сбили все девять дронов.Кроме того, ВСУ попытались нанести удар БПЛА по Крыму: один украинский дрон уничтожили над акваторией Черного моря, пять перехватили над полуостровом.Вооруженные силы сбили еще две воздушные цели в Ростовской области, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.Поддержка Украины Западом Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, а также разведывательные беспилотники и радары для наблюдения за воздушным пространством.Согласно обновленному списку на сайте правительства ФРГ, Киеву передали еще пять надводных беспилотников, то есть их общее количество достигло двадцати. Помимо этого, в списке говорится о поставках для ВСУ 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231101/bespilotnik-1906629475.html
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киев, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, магатэ, украина, дмитрий песков, василий голубев, германия, су-27
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, МАГАТЭ, Украина, Дмитрий Песков, Василий Голубев, Германия, Су-27
Спецоперация, 2 ноября: Залужный заявил о тупике на фронте

Главком ВСУ Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. О признаниях Залужного, атаках украинских дронов, ходе спецоперации и новом западном оружии для ВСУ — в материале РИА Новости.

Статья Залужного

Главком ВСУ Валерий Залужный написал статью для издания Economist, в которой признал тупиковую ситуацию в конфликте с Россией и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО ВСУ должны были уже повоевать в Крыму".
В публикации указано, что Киев и Запад ожидали большего от контрнаступления ВСУ: Залужный не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которые согласно натовским учебникам должны были составить около 30 километров в день.
С украинским военачальником не согласился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя слова Залужного, он заявил, что спецоперация последовательно продолжается, а все ее цели будут достигнуты. Представитель Кремля отметил, что чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно "разрешить ситуацию".
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Ход спецоперации

Вооруженные силы за минувшие сутки отразили атаку украинских войск в районе Клещеевки. ВСУ потеряли до 115 человек, танк, девять БМП, в том числе восемь Bradley.
На Купянском направлении российские военные отбили две атаки ВСУ в районе Синьковки, на Краснолиманском — также две атаки, в районе Червоной Дибровы.
Кроме того, российская армия поразила самолет Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области, а также перехватила четыре крылатые ракеты Storm Shadow и три противокорабельные ракеты "Нептун".
Совокупные потери противника на всех участках фронта составили около 480 солдат, боевой самолет, 31 беспилотник, 29 танков и других бронемашин, три РСЗО, 16 орудий полевой артиллерии и минометов, 22 военных автомобиля и другой спецтехники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2023Посмотреть

Атаки дронов ВСУ

Сегодня в 12:30 мск Киев атаковал девятью беспилотниками город Энергодар Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, цель этой провокации — создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. Российские силы ПВО сбили все девять дронов.
Кроме того, ВСУ попытались нанести удар БПЛА по Крыму: один украинский дрон уничтожили над акваторией Черного моря, пять перехватили над полуостровом.
Вооруженные силы сбили еще две воздушные цели в Ростовской области, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
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Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, а также разведывательные беспилотники и радары для наблюдения за воздушным пространством.
Согласно обновленному списку на сайте правительства ФРГ, Киеву передали еще пять надводных беспилотников, то есть их общее количество достигло двадцати.
Помимо этого, в списке говорится о поставках для ВСУ 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи.
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