https://ria.ru/20231102/rossiya-1906860090.html

Восприятие России строится на лжи западных СМИ, заявили в Совбезе

Восприятие России строится на лжи западных СМИ, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023

Восприятие России строится на лжи западных СМИ, заявили в Совбезе

Восприятие России во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, которые пошли дальше нацистской пропаганды, фабрикуя стопроцентные фейки, заявил в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:18

2023-11-02T10:18

2023-11-02T10:27

россия

александр венедиктов

в мире

совет безопасности рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Восприятие России во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, которые пошли дальше нацистской пропаганды, фабрикуя стопроцентные фейки, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Надо признать, что восприятие нашей страны в различных уголках мира во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, переворачивающих все с ног на голову. Сегодняшняя западная пропаганда пошла еще дальше геббельсовской. Если фашисты исходили их того, что лучшие сорта лжи получаются из полуправды, то их нынешние последователи на Западе попросту фабрикуют стопроцентные фейки, которые впоследствии опровергаются даже их авторами", - сказал Венедиктов.

https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html

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Кирилл Волков

россия, александр венедиктов, в мире, совет безопасности рф