https://ria.ru/20231102/rossiya-1906860090.html
Восприятие России строится на лжи западных СМИ, заявили в Совбезе
Восприятие России строится на лжи западных СМИ, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
Восприятие России строится на лжи западных СМИ, заявили в Совбезе
Восприятие России во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, которые пошли дальше нацистской пропаганды, фабрикуя стопроцентные фейки, заявил в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:18
2023-11-02T10:18
2023-11-02T10:27
россия
александр венедиктов
в мире
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Восприятие России во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, которые пошли дальше нацистской пропаганды, фабрикуя стопроцентные фейки, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Надо признать, что восприятие нашей страны в различных уголках мира во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, переворачивающих все с ног на голову. Сегодняшняя западная пропаганда пошла еще дальше геббельсовской. Если фашисты исходили их того, что лучшие сорта лжи получаются из полуправды, то их нынешние последователи на Западе попросту фабрикуют стопроцентные фейки, которые впоследствии опровергаются даже их авторами", - сказал Венедиктов.
https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ef31690d2f5f361152ff4b6dd2a56213.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр венедиктов, в мире, совет безопасности рф
Россия, Александр Венедиктов, В мире, Совет Безопасности РФ
Восприятие России строится на лжи западных СМИ, заявили в Совбезе
Замсекретаря Совбеза: восприятие России складывается под влиянием западных СМИ
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Восприятие России во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, которые пошли дальше нацистской пропаганды, фабрикуя стопроцентные фейки, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Надо признать, что восприятие нашей страны в различных уголках мира во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, переворачивающих все с ног на голову. Сегодняшняя западная пропаганда пошла еще дальше геббельсовской. Если фашисты исходили их того, что лучшие сорта лжи получаются из полуправды, то их нынешние последователи на Западе попросту фабрикуют стопроцентные фейки, которые впоследствии опровергаются даже их авторами", - сказал Венедиктов.
Новые страхи Запада: Россия возродит старую империю