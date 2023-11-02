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КПП "Рафах" за четверг пересекли 402 человека - РИА Новости, 02.11.2023
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20:35 02.11.2023 (обновлено: 20:44 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/rafakh-1907055308.html
КПП "Рафах" за четверг пересекли 402 человека
КПП "Рафах" за четверг пересекли 402 человека - РИА Новости, 02.11.2023
КПП "Рафах" за четверг пересекли 402 человека
Более 400 человек пересекли КПП "Рафах" в четверг, среди них - 30 раненых, сообщил РИА Новости представитель погранперехода Ваиль Абу Омар. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:35
2023-11-02T20:44
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Более 400 человек пересекли КПП "Рафах" в четверг, среди них - 30 раненых, сообщил РИА Новости представитель погранперехода Ваиль Абу Омар."Среди пересекших КПП "Рафах" в четверг - 30 раненых, 30 сопровождающих их лиц, а также 342 человека с двойным гражданством", - сказал источник.Также, по его словам, границу с сектором Газа в четверг пересекли 45 грузовиков с гуманитарной помощью.Возможность покинуть палестинский сектор Газа, где идут военные действия, получили в четверг около 600 человек, имеющих гражданства других стран. Как следует из списка, полученного РИА Новости от администрации контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе между сектором и Египтом, в списке граждане Греции, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Бахрейна.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет
КПП "Рафах" за четверг пересекли 402 человека

КПП "Рафах" за четверг пересекли 402 человека, среди них 30 раненых

© AP Photo / Fatima ShbairКПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Читать ria.ru в
КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Более 400 человек пересекли КПП "Рафах" в четверг, среди них - 30 раненых, сообщил РИА Новости представитель погранперехода Ваиль Абу Омар.
"Среди пересекших КПП "Рафах" в четверг - 30 раненых, 30 сопровождающих их лиц, а также 342 человека с двойным гражданством", - сказал источник.
Также, по его словам, границу с сектором Газа в четверг пересекли 45 грузовиков с гуманитарной помощью.
Возможность покинуть палестинский сектор Газа, где идут военные действия, получили в четверг около 600 человек, имеющих гражданства других стран. Как следует из списка, полученного РИА Новости от администрации контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе между сектором и Египтом, в списке граждане Греции, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Бахрейна.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипет
 
 
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