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КПП "Рафах" за четверг пересекли 402 человека

КПП "Рафах" за четверг пересекли 402 человека - РИА Новости, 02.11.2023

КПП "Рафах" за четверг пересекли 402 человека

Более 400 человек пересекли КПП "Рафах" в четверг, среди них - 30 раненых, сообщил РИА Новости представитель погранперехода Ваиль Абу Омар. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T20:35

2023-11-02T20:35

2023-11-02T20:44

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египет

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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Более 400 человек пересекли КПП "Рафах" в четверг, среди них - 30 раненых, сообщил РИА Новости представитель погранперехода Ваиль Абу Омар."Среди пересекших КПП "Рафах" в четверг - 30 раненых, 30 сопровождающих их лиц, а также 342 человека с двойным гражданством", - сказал источник.Также, по его словам, границу с сектором Газа в четверг пересекли 45 грузовиков с гуманитарной помощью.Возможность покинуть палестинский сектор Газа, где идут военные действия, получили в четверг около 600 человек, имеющих гражданства других стран. Как следует из списка, полученного РИА Новости от администрации контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе между сектором и Египтом, в списке граждане Греции, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Бахрейна.

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет