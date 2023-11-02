https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906911426.html

В Карелии двух мужчин обвинили в изнасиловании школьниц в 1993 году

В Карелии двух мужчин обвинили в изнасиловании школьниц в 1993 году - РИА Новости, 02.11.2023

В Карелии двух мужчин обвинили в изнасиловании школьниц в 1993 году

Двоих мужчин будут судить по делу о изнасиловании двух сестер 11 и 13 лет в гостинице в Карелии в 1993 году, все это время они скрывались, обеспечили себе алиби РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:58

2023-11-02T12:58

2023-11-02T13:10

происшествия

петрозаводск

рсфср

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906919631_2:0:3140:1765_1920x0_80_0_0_9a261336ccf26e51125996761ba9715d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Двоих мужчин будут судить по делу о изнасиловании двух сестер 11 и 13 лет в гостинице в Карелии в 1993 году, все это время они скрывались, обеспечили себе алиби и оказывали давление на семью потерпевших, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "Заместитель прокурора республики Дмитрий Гаррес утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Петрозаводска 61 года и 68 лет, обвиняемых по ч. 4 ст. 117 УК РСФСР (изнасилование двух малолетних, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в октябре 1993 года трое обвиняемых, один из которых к настоящему времени скончался, на территории Центрального рынка Петрозаводска познакомились с двумя сестрами 11-ти и 13-ти лет, которые ушли из дома. Под предлогом предоставления ночлега мужчины пригласили девочек в гостиницу, где после совместного распития спиртных напитков изнасиловали их. "В последующем следствие по делу приостановили, поскольку потерпевшие в ходе очных ставок не узнали обвиняемых. Позднее стало известно, что мужчины оказывали давление на девушек и их семью", - сообщает прокуратура. В СУСК по Карелии добавили, что расследование было возобновлено, повторно допрошены потерпевшие, установлены и допрошены все возможные лица, обладающие интересующей следствие информацией, задействованы современные методы молекулярно-генетического исследования. Эти действия позволили собрать неоспоримые доказательства и предъявить обвинение. "На время предварительного следствия обвиняемые находились под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в республиканском СК.

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html

петрозаводск

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петрозаводск, рсфср, следственный комитет россии (ск рф)