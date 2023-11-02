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В Карелии двух мужчин обвинили в изнасиловании школьниц в 1993 году - РИА Новости, 02.11.2023
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12:58 02.11.2023 (обновлено: 13:10 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906911426.html
В Карелии двух мужчин обвинили в изнасиловании школьниц в 1993 году
В Карелии двух мужчин обвинили в изнасиловании школьниц в 1993 году - РИА Новости, 02.11.2023
В Карелии двух мужчин обвинили в изнасиловании школьниц в 1993 году
Двоих мужчин будут судить по делу о изнасиловании двух сестер 11 и 13 лет в гостинице в Карелии в 1993 году, все это время они скрывались, обеспечили себе алиби РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:58
2023-11-02T13:10
происшествия
петрозаводск
рсфср
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Двоих мужчин будут судить по делу о изнасиловании двух сестер 11 и 13 лет в гостинице в Карелии в 1993 году, все это время они скрывались, обеспечили себе алиби и оказывали давление на семью потерпевших, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "Заместитель прокурора республики Дмитрий Гаррес утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Петрозаводска 61 года и 68 лет, обвиняемых по ч. 4 ст. 117 УК РСФСР (изнасилование двух малолетних, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в октябре 1993 года трое обвиняемых, один из которых к настоящему времени скончался, на территории Центрального рынка Петрозаводска познакомились с двумя сестрами 11-ти и 13-ти лет, которые ушли из дома. Под предлогом предоставления ночлега мужчины пригласили девочек в гостиницу, где после совместного распития спиртных напитков изнасиловали их. "В последующем следствие по делу приостановили, поскольку потерпевшие в ходе очных ставок не узнали обвиняемых. Позднее стало известно, что мужчины оказывали давление на девушек и их семью", - сообщает прокуратура. В СУСК по Карелии добавили, что расследование было возобновлено, повторно допрошены потерпевшие, установлены и допрошены все возможные лица, обладающие интересующей следствие информацией, задействованы современные методы молекулярно-генетического исследования. Эти действия позволили собрать неоспоримые доказательства и предъявить обвинение. "На время предварительного следствия обвиняемые находились под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в республиканском СК.
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петрозаводск
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происшествия, петрозаводск, рсфср, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Петрозаводск, РСФСР, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карелии двух мужчин обвинили в изнасиловании школьниц в 1993 году

В Карелии двух мужчин обвинили в изнасиловании школьниц в гостинице в 1993 году

© СУ СК России по Республике Карелия/ВКонтактеЖители Петрозаводска, обвиняемые в изнасиловании школьниц в гостинице в 1993 году в Карелии. 1 ноября 2023
Жители Петрозаводска, обвиняемые в изнасиловании школьниц в гостинице в 1993 году в Карелии. 1 ноября 2023
© СУ СК России по Республике Карелия/ВКонтакте
Жители Петрозаводска, обвиняемые в изнасиловании школьниц в гостинице в 1993 году в Карелии. 1 ноября 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Двоих мужчин будут судить по делу о изнасиловании двух сестер 11 и 13 лет в гостинице в Карелии в 1993 году, все это время они скрывались, обеспечили себе алиби и оказывали давление на семью потерпевших, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Заместитель прокурора республики Дмитрий Гаррес утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Петрозаводска 61 года и 68 лет, обвиняемых по ч. 4 ст. 117 УК РСФСР (изнасилование двух малолетних, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении ведомства.
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По версии следствия, в октябре 1993 года трое обвиняемых, один из которых к настоящему времени скончался, на территории Центрального рынка Петрозаводска познакомились с двумя сестрами 11-ти и 13-ти лет, которые ушли из дома. Под предлогом предоставления ночлега мужчины пригласили девочек в гостиницу, где после совместного распития спиртных напитков изнасиловали их.
"В последующем следствие по делу приостановили, поскольку потерпевшие в ходе очных ставок не узнали обвиняемых. Позднее стало известно, что мужчины оказывали давление на девушек и их семью", - сообщает прокуратура.
В СУСК по Карелии добавили, что расследование было возобновлено, повторно допрошены потерпевшие, установлены и допрошены все возможные лица, обладающие интересующей следствие информацией, задействованы современные методы молекулярно-генетического исследования. Эти действия позволили собрать неоспоримые доказательства и предъявить обвинение.
"На время предварительного следствия обвиняемые находились под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в республиканском СК.
 
ПроисшествияПетрозаводскРСФСРСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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