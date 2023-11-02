https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906884031.html

В Липецке школьница пострадала при падении дерева

В Липецке школьница пострадала при падении дерева - РИА Новости, 02.11.2023

В Липецке школьница пострадала при падении дерева

Школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота при падении дерева в Липецке, уголовное дело возбуждено областным СУСК, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:48

2023-11-02T11:48

2023-11-02T12:24

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липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота при падении дерева в Липецке, уголовное дело возбуждено областным СУСК, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 8 октября 2023 года во дворе дома 8 по улице Вермишева в Липецке. "В результате порыва ветра упало дерево, травмировавшее своей кроной проходившую мимо девочку. В результате удара 10-летняя школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота, с которыми госпитализирована в областную детскую больницу. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровья нет", - сообщает Telegram-канал СУСК России по Липецкой области. По мнению следователей, дерево упало из-за халатности сотрудников администрации Липецка и ее подразделений, которые отвечают за своевременную вырубку деревьев. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "халатность".

https://ria.ru/20231102/beremennost-1906872820.html

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происшествия, россия, липецкая область, липецк