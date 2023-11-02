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В Липецке школьница пострадала при падении дерева
В Липецке школьница пострадала при падении дерева - РИА Новости, 02.11.2023
В Липецке школьница пострадала при падении дерева
Школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота при падении дерева в Липецке, уголовное дело возбуждено областным СУСК, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:48
2023-11-02T11:48
2023-11-02T12:24
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ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота при падении дерева в Липецке, уголовное дело возбуждено областным СУСК, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 8 октября 2023 года во дворе дома 8 по улице Вермишева в Липецке. "В результате порыва ветра упало дерево, травмировавшее своей кроной проходившую мимо девочку. В результате удара 10-летняя школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота, с которыми госпитализирована в областную детскую больницу. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровья нет", - сообщает Telegram-канал СУСК России по Липецкой области. По мнению следователей, дерево упало из-за халатности сотрудников администрации Липецка и ее подразделений, которые отвечают за своевременную вырубку деревьев. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "халатность".
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происшествия, россия, липецкая область, липецк
Происшествия, Россия, Липецкая область, Липецк
В Липецке школьница пострадала при падении дерева
В Липецке школьница пострадала при падении дерева, возбуждено уголовное дело