Рейтинг@Mail.ru
В Липецке школьница пострадала при падении дерева - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 02.11.2023 (обновлено: 12:24 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906884031.html
В Липецке школьница пострадала при падении дерева
В Липецке школьница пострадала при падении дерева - РИА Новости, 02.11.2023
В Липецке школьница пострадала при падении дерева
Школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота при падении дерева в Липецке, уголовное дело возбуждено областным СУСК, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:48
2023-11-02T12:24
происшествия
россия
липецкая область
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906893509_9:0:2548:1428_1920x0_80_0_0_8f06ce0a9da9a616bf39e77bb10bc0bb.png
ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота при падении дерева в Липецке, уголовное дело возбуждено областным СУСК, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 8 октября 2023 года во дворе дома 8 по улице Вермишева в Липецке. "В результате порыва ветра упало дерево, травмировавшее своей кроной проходившую мимо девочку. В результате удара 10-летняя школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота, с которыми госпитализирована в областную детскую больницу. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровья нет", - сообщает Telegram-канал СУСК России по Липецкой области. По мнению следователей, дерево упало из-за халатности сотрудников администрации Липецка и ее подразделений, которые отвечают за своевременную вырубку деревьев. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "халатность".
https://ria.ru/20231102/beremennost-1906872820.html
россия
липецкая область
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906893509_407:0:2311:1428_1920x0_80_0_0_7a80ef36c9d36b1a25123e6d0d0d2db6.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, липецкая область, липецк
Происшествия, Россия, Липецкая область, Липецк
В Липецке школьница пострадала при падении дерева

В Липецке школьница пострадала при падении дерева, возбуждено уголовное дело

© Следком_Липецк/TelegramСотрудник СК на месте происшествия, где в результате порыва ветра на школьницу упало дерево в Липецке. 2 ноября 2023
Сотрудник СК на месте происшествия, где в результате порыва ветра на школьницу упало дерево в Липецке. 2 ноября 2023
© Следком_Липецк/Telegram
Сотрудник СК на месте происшествия, где в результате порыва ветра на школьницу упало дерево в Липецке. 2 ноября 2023
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота при падении дерева в Липецке, уголовное дело возбуждено областным СУСК, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 8 октября 2023 года во дворе дома 8 по улице Вермишева в Липецке.
"В результате порыва ветра упало дерево, травмировавшее своей кроной проходившую мимо девочку. В результате удара 10-летняя школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота, с которыми госпитализирована в областную детскую больницу. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровья нет", - сообщает Telegram-канал СУСК России по Липецкой области.
По мнению следователей, дерево упало из-за халатности сотрудников администрации Липецка и ее подразделений, которые отвечают за своевременную вырубку деревьев. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "халатность".
Табличка на дверях отделения в больнице - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Ленинградской области проверят сообщение о беременной 12-летней девочке
11:06
 
ПроисшествияРоссияЛипецкая областьЛипецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала