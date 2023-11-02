Рейтинг@Mail.ru
Посол России указал на лживую позицию Запада по Косово - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 02.11.2023 (обновлено: 17:47 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/pozitsiya-1907016107.html
Посол России указал на лживую позицию Запада по Косово
Посол России указал на лживую позицию Запада по Косово - РИА Новости, 02.11.2023
Посол России указал на лживую позицию Запада по Косово
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко указал на попрание международного права и лживую позицию по косовской проблеме со стороны Запада, который... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:46
2023-11-02T17:47
в мире
россия
александр боцан-харченко
косово
белград (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/55/1556025577_0:103:2167:1322_1920x0_80_0_0_9b57cfa4df892f4f2c8790f156e1087b.jpg
БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко указал на попрание международного права и лживую позицию по косовской проблеме со стороны Запада, который предлагает Белграду признать независимость Приштины де-факто. Глава сербского государства принял российского дипломата в четверг. Вучич после разговора кратко сообщил в соцсетях, что оповестил Боцан-Харченко о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов. После встречи посол РФ заявил, что сербский лидер Вучич ни де-юре, ни де-факто не намерен признавать независимость Косово. "Мы сами неоднократно сталкивались с непонятно откуда взявшейся уверенностью и убежденностью (Запада – ред.), что есть возможность некоего компромисса, мол ты не признавай официально, достаточно де-факто и все. Если вдуматься, то люди официально предлагают государству - признайте хотя бы де-факто. То, что это попрание международного права, понятно, но это и попрание смысла всего. В этом лишь какая-то очередная лживая позиция, поиск варианта обмана всех и вся, чтобы "закрыть это дело" и представить, как невероятный прогресс в урегулировании косовского вопроса", - заявил глава диппредставительства российским журналистам. "Мы понимаем, что это не приведет к главному – решению проблемы сербов в Косово, что является главным для Белграда и в целом. Потому что эта часть населения не чувствует себя в безопасности и не имеет возможности реализовать свои права", - подчеркнул посол РФ.
https://ria.ru/20231102/kosovo-1906981347.html
россия
косово
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/55/1556025577_0:0:2003:1502_1920x0_80_0_0_7f07b28215f81f0e1dee63b3fe3a6719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, александр боцан-харченко, косово, белград (город)
В мире, Россия, Александр Боцан-Харченко, Косово, Белград (город)
Посол России указал на лживую позицию Запада по Косово

Посол России в Сербии Боцан-Харченко указал на лживую позицию Запада по Косово

© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольск
Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко указал на попрание международного права и лживую позицию по косовской проблеме со стороны Запада, который предлагает Белграду признать независимость Приштины де-факто.
Глава сербского государства принял российского дипломата в четверг. Вучич после разговора кратко сообщил в соцсетях, что оповестил Боцан-Харченко о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов. После встречи посол РФ заявил, что сербский лидер Вучич ни де-юре, ни де-факто не намерен признавать независимость Косово.
«
"Мы сами неоднократно сталкивались с непонятно откуда взявшейся уверенностью и убежденностью (Запада – ред.), что есть возможность некоего компромисса, мол ты не признавай официально, достаточно де-факто и все. Если вдуматься, то люди официально предлагают государству - признайте хотя бы де-факто. То, что это попрание международного права, понятно, но это и попрание смысла всего. В этом лишь какая-то очередная лживая позиция, поиск варианта обмана всех и вся, чтобы "закрыть это дело" и представить, как невероятный прогресс в урегулировании косовского вопроса", - заявил глава диппредставительства российским журналистам.
«
"Мы понимаем, что это не приведет к главному – решению проблемы сербов в Косово, что является главным для Белграда и в целом. Потому что эта часть населения не чувствует себя в безопасности и не имеет возможности реализовать свои права", - подчеркнул посол РФ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Российский посол заверил, что Вучич не собирается признавать Косово
Вчера, 16:05
 
В миреРоссияАлександр Боцан-ХарченкоКосовоБелград (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала