https://ria.ru/20231102/pozitsiya-1907016107.html

Посол России указал на лживую позицию Запада по Косово

Посол России указал на лживую позицию Запада по Косово - РИА Новости, 02.11.2023

Посол России указал на лживую позицию Запада по Косово

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко указал на попрание международного права и лживую позицию по косовской проблеме со стороны Запада, который... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:46

2023-11-02T17:46

2023-11-02T17:47

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александр боцан-харченко

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БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко указал на попрание международного права и лживую позицию по косовской проблеме со стороны Запада, который предлагает Белграду признать независимость Приштины де-факто. Глава сербского государства принял российского дипломата в четверг. Вучич после разговора кратко сообщил в соцсетях, что оповестил Боцан-Харченко о тяжёлой ситуации в Косово и давлении Приштины на сербов. После встречи посол РФ заявил, что сербский лидер Вучич ни де-юре, ни де-факто не намерен признавать независимость Косово. "Мы сами неоднократно сталкивались с непонятно откуда взявшейся уверенностью и убежденностью (Запада – ред.), что есть возможность некоего компромисса, мол ты не признавай официально, достаточно де-факто и все. Если вдуматься, то люди официально предлагают государству - признайте хотя бы де-факто. То, что это попрание международного права, понятно, но это и попрание смысла всего. В этом лишь какая-то очередная лживая позиция, поиск варианта обмана всех и вся, чтобы "закрыть это дело" и представить, как невероятный прогресс в урегулировании косовского вопроса", - заявил глава диппредставительства российским журналистам. "Мы понимаем, что это не приведет к главному – решению проблемы сербов в Косово, что является главным для Белграда и в целом. Потому что эта часть населения не чувствует себя в безопасности и не имеет возможности реализовать свои права", - подчеркнул посол РФ.

https://ria.ru/20231102/kosovo-1906981347.html

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в мире, россия, александр боцан-харченко, косово, белград (город)