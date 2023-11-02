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Польша продлила временный контроль на границе со Словакией - РИА Новости, 02.11.2023
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18:41 02.11.2023 (обновлено: 18:44 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/polsha-1907036578.html
Польша продлила временный контроль на границе со Словакией
Польша продлила временный контроль на границе со Словакией - РИА Новости, 02.11.2023
Польша продлила временный контроль на границе со Словакией
Польша продлила временный контроль на границе со Словакией до 22 ноября, говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации республики,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:41
2023-11-02T18:44
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ВАРШАВА, 2 ноя - РИА Новости. Польша продлила временный контроль на границе со Словакией до 22 ноября, говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации республики, опубликованном в Законодательном вестнике.В четверг заканчивается предыдущий период, на который министр ввел временный контроль на границе со Словакией. Сначала он был введен 4 октября на 10 дней, затем продлен до 2 ноября.Целью введения пограничного контроля является противодействие нелегальной миграции по так называемому "Балканскому маршруту". При въезде в Польшу из Словакии пограничники и полицейские ведут выборочную проверку документов путешественников.Границу можно пересечь в восьми автомобильных и трех железнодорожных пограничных переходах.
https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html
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в мире, польша, словакия
В мире, Польша, Словакия
Польша продлила временный контроль на границе со Словакией

Польша продлила временный контроль на границе со Словакией до 22 ноября

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Польские пограничники. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 ноя - РИА Новости. Польша продлила временный контроль на границе со Словакией до 22 ноября, говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации республики, опубликованном в Законодательном вестнике.
В четверг заканчивается предыдущий период, на который министр ввел временный контроль на границе со Словакией. Сначала он был введен 4 октября на 10 дней, затем продлен до 2 ноября.
Целью введения пограничного контроля является противодействие нелегальной миграции по так называемому "Балканскому маршруту". При въезде в Польшу из Словакии пограничники и полицейские ведут выборочную проверку документов путешественников.
Границу можно пересечь в восьми автомобильных и трех железнодорожных пограничных переходах.
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