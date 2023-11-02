https://ria.ru/20231102/pogoda-1906843368.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, временами дожди, которые прекратятся ближе к вечеру, ожидаются в Москве в четверг, максимальная температура воздуха в столице будет наблюдаться РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:13

2023-11-02T08:13

2023-11-02T08:13

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди, которые прекратятся ближе к вечеру, ожидаются в Москве в четверг, максимальная температура воздуха в столице будет наблюдаться в утренние часы и составит до плюс 11, к вечеру уже не выше плюс 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть небольшого циклона, который проходит у южных границ Подмосковья. Погода облачная, временами дожди, где-то до 16-17 часов они будут идти, потом прекратятся. Максимальная температура воздуха в Москве будет наблюдаться в утренние часы и составит плюс 9 - плюс 11, в Подмосковье - плюс 7 - плюс 12. В течение дня температура будет постепенно понижаться, к вечеру в столице плюс 3 - плюс 5, в Подмосковье плюс 1 - плюс 6", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду. Давление будет расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы, они составят 742 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20231027/stress-1905622694.html

московская область (подмосковье)

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода