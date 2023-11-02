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Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти - РИА Новости, 02.11.2023
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15:22 02.11.2023 (обновлено: 16:04 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/pamyat-1906966921.html
Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти
Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти - РИА Новости, 02.11.2023
Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти
Владимир Путин поручил создать Национальный центр исторической памяти, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:22
2023-11-02T16:04
россия
общество
владимир путин
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поручил создать Национальный центр исторической памяти, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.&quot;В целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив постановляю: 1. Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации &quot;Национальный центр исторической памяти при президенте России&quot;, — говорится в документе.Учредителем некоммерческой организации от имени России стало управление делами президента. Руководителем Национального центра исторической памяти назначили декана факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елену Малышеву.Глава государства поручил правительству предоставить центру в безвозмездное пользование недвижимость в Москве не позднее 1 февраля 2024 года. Также с начала следующего года оно должно обеспечить проект субсидиями за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2024-й Управлению делами президента.Управделами президента поручили утвердить устав НКО, а также в течении месяца зарегистрировать организацию и, начиная с 2024-го, обеспечивать исполнение расходных обязательств. Указ вступает в силу со дня его подписания — второго ноября.Путин предложить создать Национальный центр исторической памяти в начале сентября на заседании оргкомитета "Победа". О запуске пилотного проекта говорила министр культуры Ольга Любимова. Он должен объединить сразу несколько проектов: базу данных "Лица Победы", выставки "Подвиг народа", экспозиции военной техники под открытым небом.Защита исторической памяти — один из приоритетов в стратегии национальной безопасности России. Как подчеркивал президент, необходимо делать все, чтобы передать правду о войне и подвигах героев через поколения.
https://ria.ru/20231102/strasburg-1906861609.html
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россия, общество, владимир путин, российский государственный гуманитарный университет, елена малышева, ольга любимова, москва
Россия, Общество, Владимир Путин, Российский государственный гуманитарный университет, Елена Малышева, Ольга Любимова, Москва
Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти

Путин подписал указ об учреждении Национального центра исторической памяти

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поручил создать Национальный центр исторической памяти, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«

"В целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив постановляю: 1. Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте России", — говорится в документе.

Учредителем некоммерческой организации от имени России стало управление делами президента. Руководителем Национального центра исторической памяти назначили декана факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елену Малышеву.
Глава государства поручил правительству предоставить центру в безвозмездное пользование недвижимость в Москве не позднее 1 февраля 2024 года. Также с начала следующего года оно должно обеспечить проект субсидиями за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2024-й Управлению делами президента.
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Управделами президента поручили утвердить устав НКО, а также в течении месяца зарегистрировать организацию и, начиная с 2024-го, обеспечивать исполнение расходных обязательств. Указ вступает в силу со дня его подписания — второго ноября.
Путин предложить создать Национальный центр исторической памяти в начале сентября на заседании оргкомитета "Победа". О запуске пилотного проекта говорила министр культуры Ольга Любимова. Он должен объединить сразу несколько проектов: базу данных "Лица Победы", выставки "Подвиг народа", экспозиции военной техники под открытым небом.
Защита исторической памяти — один из приоритетов в стратегии национальной безопасности России. Как подчеркивал президент, необходимо делать все, чтобы передать правду о войне и подвигах героев через поколения.
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