https://ria.ru/20231102/pamyat-1906966921.html

Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти

Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти - РИА Новости, 02.11.2023

Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти

Владимир Путин поручил создать Национальный центр исторической памяти, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:22

2023-11-02T15:22

2023-11-02T16:04

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поручил создать Национальный центр исторической памяти, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."В целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив постановляю: 1. Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте России", — говорится в документе.Учредителем некоммерческой организации от имени России стало управление делами президента. Руководителем Национального центра исторической памяти назначили декана факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елену Малышеву.Глава государства поручил правительству предоставить центру в безвозмездное пользование недвижимость в Москве не позднее 1 февраля 2024 года. Также с начала следующего года оно должно обеспечить проект субсидиями за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2024-й Управлению делами президента.Управделами президента поручили утвердить устав НКО, а также в течении месяца зарегистрировать организацию и, начиная с 2024-го, обеспечивать исполнение расходных обязательств. Указ вступает в силу со дня его подписания — второго ноября.Путин предложить создать Национальный центр исторической памяти в начале сентября на заседании оргкомитета "Победа". О запуске пилотного проекта говорила министр культуры Ольга Любимова. Он должен объединить сразу несколько проектов: базу данных "Лица Победы", выставки "Подвиг народа", экспозиции военной техники под открытым небом.Защита исторической памяти — один из приоритетов в стратегии национальной безопасности России. Как подчеркивал президент, необходимо делать все, чтобы передать правду о войне и подвигах героев через поколения.

https://ria.ru/20231102/strasburg-1906861609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, российский государственный гуманитарный университет, елена малышева, ольга любимова, москва