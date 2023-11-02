Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти
Путин подписал указ об учреждении Национального центра исторической памяти
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поручил создать Национальный центр исторической памяти, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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"В целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив постановляю: 1. Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте России", — говорится в документе.
Учредителем некоммерческой организации от имени России стало управление делами президента. Руководителем Национального центра исторической памяти назначили декана факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елену Малышеву.
Глава государства поручил правительству предоставить центру в безвозмездное пользование недвижимость в Москве не позднее 1 февраля 2024 года. Также с начала следующего года оно должно обеспечить проект субсидиями за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2024-й Управлению делами президента.
Управделами президента поручили утвердить устав НКО, а также в течении месяца зарегистрировать организацию и, начиная с 2024-го, обеспечивать исполнение расходных обязательств. Указ вступает в силу со дня его подписания — второго ноября.
Путин предложить создать Национальный центр исторической памяти в начале сентября на заседании оргкомитета "Победа". О запуске пилотного проекта говорила министр культуры Ольга Любимова. Он должен объединить сразу несколько проектов: базу данных "Лица Победы", выставки "Подвиг народа", экспозиции военной техники под открытым небом.
Защита исторической памяти — один из приоритетов в стратегии национальной безопасности России. Как подчеркивал президент, необходимо делать все, чтобы передать правду о войне и подвигах героев через поколения.