https://ria.ru/20231102/obstrel-1907040237.html
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.11.2023
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:54
2023-11-02T18:54
2023-11-02T18:54
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 17.25 до 17.45 ВСУ подвергали обстрелу Горловку и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов из "натовской" артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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горловка, украина, сша, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, США, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли Горловку
СЦКК: ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины
- ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, с 17.25 до 17.45 ВСУ
подвергали обстрелу Горловку и Макеевку
, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов из "натовской" артиллерии.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка
, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе
население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев
нарушает взятые на себя международные обязательства.
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