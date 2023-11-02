https://ria.ru/20231102/mordoviya-1906932686.html
Новый дом культуры открыли в мордовском селе
Новый дом культуры открыли в мордовском селе - РИА Новости, 02.11.2023
Новый дом культуры открыли в мордовском селе
Новый Дом культуры открыли в селе Старый Город Темниковского района Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:59
2023-11-02T13:59
2023-11-02T13:59
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Новый Дом культуры открыли в селе Старый Город Темниковского района Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. "На строительство и оснащение Дома культуры в Старом Городе благодаря нацпроекту "Культура" направлено 29 миллионов рублей. В новом ДК есть концертный зал на 120 посадочных мест, библиотека, читальный зал, изостудия, студия декоративно-прикладного искусства, музей этнобыта", - говорится в сообщении. Приехавший на открытие Дома культуры глава Мордовии Артем Здунов поздравил жителей села с таким важным событием, отметив, что Темниковский район славится культурными и национальными традициями, здесь успешно работает множество творческих коллективов, мастеров народных промыслов. "В Старом Городе должны оставаться старые добрые традиции, а все остальное мы должны понемногу обновлять. Я очень рад, что здесь будут работать и творческие коллективы, и мастера народно-художественных промыслов. Желаю, чтобы здесь всегда царила атмосфера творчества, чтобы сюда тянулась молодежь", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Глава Темниковского района Олег Родайкин отметил, что последние 15 лет в районе не открывалось ни одного социального объекта, и поблагодарил руководителя республики за внимание и заботу.
https://ria.ru/20231010/tsentr-1901817756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов
Республика Мордовия, Артем Здунов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Новый Дом культуры открыли в селе Старый Город Темниковского района Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
"На строительство и оснащение Дома культуры в Старом Городе благодаря нацпроекту "Культура" направлено 29 миллионов рублей. В новом ДК есть концертный зал на 120 посадочных мест, библиотека, читальный зал, изостудия, студия декоративно-прикладного искусства, музей этнобыта", - говорится в сообщении.
Приехавший на открытие Дома культуры глава Мордовии Артем Здунов
поздравил жителей села с таким важным событием, отметив, что Темниковский район славится культурными и национальными традициями, здесь успешно работает множество творческих коллективов, мастеров народных промыслов.
"В Старом Городе должны оставаться старые добрые традиции, а все остальное мы должны понемногу обновлять. Я очень рад, что здесь будут работать и творческие коллективы, и мастера народно-художественных промыслов. Желаю, чтобы здесь всегда царила атмосфера творчества, чтобы сюда тянулась молодежь", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава Темниковского района Олег Родайкин отметил, что последние 15 лет в районе не открывалось ни одного социального объекта, и поблагодарил руководителя республики за внимание и заботу.
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