https://ria.ru/20231102/mordoviya-1906932686.html

Новый дом культуры открыли в мордовском селе

Новый дом культуры открыли в мордовском селе - РИА Новости, 02.11.2023

Новый дом культуры открыли в мордовском селе

Новый Дом культуры открыли в селе Старый Город Темниковского района Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:59

2023-11-02T13:59

2023-11-02T13:59

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Новый Дом культуры открыли в селе Старый Город Темниковского района Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. "На строительство и оснащение Дома культуры в Старом Городе благодаря нацпроекту "Культура" направлено 29 миллионов рублей. В новом ДК есть концертный зал на 120 посадочных мест, библиотека, читальный зал, изостудия, студия декоративно-прикладного искусства, музей этнобыта", - говорится в сообщении. Приехавший на открытие Дома культуры глава Мордовии Артем Здунов поздравил жителей села с таким важным событием, отметив, что Темниковский район славится культурными и национальными традициями, здесь успешно работает множество творческих коллективов, мастеров народных промыслов. "В Старом Городе должны оставаться старые добрые традиции, а все остальное мы должны понемногу обновлять. Я очень рад, что здесь будут работать и творческие коллективы, и мастера народно-художественных промыслов. Желаю, чтобы здесь всегда царила атмосфера творчества, чтобы сюда тянулась молодежь", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Глава Темниковского района Олег Родайкин отметил, что последние 15 лет в районе не открывалось ни одного социального объекта, и поблагодарил руководителя республики за внимание и заботу.

https://ria.ru/20231010/tsentr-1901817756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

артем здунов