https://ria.ru/20231102/mironov-1906953766.html
Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО
Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО - РИА Новости, 02.11.2023
Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО
Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым выплатить "13-ю зарплату" участникам спецоперации СВО, которые находятся в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:45
2023-11-02T14:45
2023-11-02T14:45
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым выплатить "13-ю зарплату" участникам спецоперации СВО, которые находятся в зоне боевых действий более года. Такое предложение направлено министру обороны Сергею Шойгу, сообщил Миронов в своем Telegram-канале. "13-ю зарплату" нужно выплатить тем, кто больше года на СВО! Размер дополнительных выплат может составить среднюю сумму ежемесячного содержания, выплачиваемую участникам СВО. Официальное письмо с предложениями по данному вопросу я направил на имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу", - написал Миронов. По его словам, реализация такой меры позволит поощрить граждан, которые с самых первых дней объявления о проведении частичной мобилизации проявили высокую сознательность, верность своему долгу, настоящий патриотизм и любовь к Родине. Миронов считает, что они заслуживают дополнительного материального поощрения, так как более года находятся в зоне проведения СВО.
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общество, сергей миронов, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Миронов, Сергей Шойгу
Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО
Миронов считает необходимым выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава
фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым выплатить "13-ю зарплату" участникам спецоперации СВО, которые находятся в зоне боевых действий более года.
Такое предложение направлено министру обороны Сергею Шойгу, сообщил Миронов в своем Telegram-канале.
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"13-ю зарплату" нужно выплатить тем, кто больше года на СВО! Размер дополнительных выплат может составить среднюю сумму ежемесячного содержания, выплачиваемую участникам СВО. Официальное письмо с предложениями по данному вопросу я направил на имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу", - написал Миронов.
По его словам, реализация такой меры позволит поощрить граждан, которые с самых первых дней объявления о проведении частичной мобилизации проявили высокую сознательность, верность своему долгу, настоящий патриотизм и любовь к Родине. Миронов считает, что они заслуживают дополнительного материального поощрения, так как более года находятся в зоне проведения СВО.