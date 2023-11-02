https://ria.ru/20231102/mironov-1906953766.html

Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО

Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО - РИА Новости, 02.11.2023

Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым выплатить "13-ю зарплату" участникам спецоперации СВО, которые находятся в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:45

2023-11-02T14:45

2023-11-02T14:45

специальная военная операция на украине

общество

сергей миронов

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым выплатить "13-ю зарплату" участникам спецоперации СВО, которые находятся в зоне боевых действий более года. Такое предложение направлено министру обороны Сергею Шойгу, сообщил Миронов в своем Telegram-канале. "13-ю зарплату" нужно выплатить тем, кто больше года на СВО! Размер дополнительных выплат может составить среднюю сумму ежемесячного содержания, выплачиваемую участникам СВО. Официальное письмо с предложениями по данному вопросу я направил на имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу", - написал Миронов. По его словам, реализация такой меры позволит поощрить граждан, которые с самых первых дней объявления о проведении частичной мобилизации проявили высокую сознательность, верность своему долгу, настоящий патриотизм и любовь к Родине. Миронов считает, что они заслуживают дополнительного материального поощрения, так как более года находятся в зоне проведения СВО.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html

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общество, сергей миронов, сергей шойгу