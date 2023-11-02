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Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/mironov-1906953766.html
Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО
Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО - РИА Новости, 02.11.2023
Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО
Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым выплатить "13-ю зарплату" участникам спецоперации СВО, которые находятся в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:45
2023-11-02T14:45
специальная военная операция на украине
общество
сергей миронов
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым выплатить "13-ю зарплату" участникам спецоперации СВО, которые находятся в зоне боевых действий более года. Такое предложение направлено министру обороны Сергею Шойгу, сообщил Миронов в своем Telegram-канале. "13-ю зарплату" нужно выплатить тем, кто больше года на СВО! Размер дополнительных выплат может составить среднюю сумму ежемесячного содержания, выплачиваемую участникам СВО. Официальное письмо с предложениями по данному вопросу я направил на имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу", - написал Миронов. По его словам, реализация такой меры позволит поощрить граждан, которые с самых первых дней объявления о проведении частичной мобилизации проявили высокую сознательность, верность своему долгу, настоящий патриотизм и любовь к Родине. Миронов считает, что они заслуживают дополнительного материального поощрения, так как более года находятся в зоне проведения СВО.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html
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общество, сергей миронов, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Миронов, Сергей Шойгу
Миронов призвал выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО

Миронов считает необходимым выплатить тринадцатую зарплату участникам СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым выплатить "13-ю зарплату" участникам спецоперации СВО, которые находятся в зоне боевых действий более года.
Такое предложение направлено министру обороны Сергею Шойгу, сообщил Миронов в своем Telegram-канале.
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"13-ю зарплату" нужно выплатить тем, кто больше года на СВО! Размер дополнительных выплат может составить среднюю сумму ежемесячного содержания, выплачиваемую участникам СВО. Официальное письмо с предложениями по данному вопросу я направил на имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу", - написал Миронов.
По его словам, реализация такой меры позволит поощрить граждан, которые с самых первых дней объявления о проведении частичной мобилизации проявили высокую сознательность, верность своему долгу, настоящий патриотизм и любовь к Родине. Миронов считает, что они заслуживают дополнительного материального поощрения, так как более года находятся в зоне проведения СВО.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей МироновСергей Шойгу
 
 
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