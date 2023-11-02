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В Саратове из больницы выписали мальчика, съевшего два литра монтажной пены - РИА Новости, 02.11.2023
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17:42 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/malchik-1907014395.html
В Саратове из больницы выписали мальчика, съевшего два литра монтажной пены
В Саратове из больницы выписали мальчика, съевшего два литра монтажной пены - РИА Новости, 02.11.2023
В Саратове из больницы выписали мальчика, съевшего два литра монтажной пены
Врачи в Саратове спасли ребенка, проглотившего более 2 литров монтажной пены, мальчик после операции выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:42
2023-11-02T17:42
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 2 ноя - РИА Новости. Врачи в Саратове спасли ребенка, проглотившего более 2 литров монтажной пены, мальчик после операции выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. Министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале написал, что врачи областной детской больницы прооперировали ребенка с аутистичеким расстройством, который, находясь дома один, съел целый баллон монтажной пены, и только срочная операция с извлечением из желудка более 2 литров пены спасла ему жизнь. "Выписан уже из больницы с улучшением состояния здоровья", - сказала собеседница агентства.
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саратов, происшествия
Саратов, Происшествия
В Саратове из больницы выписали мальчика, съевшего два литра монтажной пены

В Саратове из больницы выписали мальчика, проглотившего два литра монтажной пены

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 ноя - РИА Новости. Врачи в Саратове спасли ребенка, проглотившего более 2 литров монтажной пены, мальчик после операции выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале написал, что врачи областной детской больницы прооперировали ребенка с аутистичеким расстройством, который, находясь дома один, съел целый баллон монтажной пены, и только срочная операция с извлечением из желудка более 2 литров пены спасла ему жизнь.
«
"Выписан уже из больницы с улучшением состояния здоровья", - сказала собеседница агентства.
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