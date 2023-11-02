https://ria.ru/20231102/khakery-1907005140.html

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета - РИА Новости, 02.11.2023

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета

Хакеры взломали в четверг сайт Киевского облсовета и ставили угрожающее послание Владимиру Зеленскому на русском языке, готовится заявление в киберполицию для... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:14

2023-11-02T17:14

2023-11-02T17:14

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хакеры взломали в четверг сайт Киевского облсовета и ставили угрожающее послание Владимиру Зеленскому на русском языке, готовится заявление в киберполицию для установления причастных к хакерской атаке, сообщает исполняющий обязанности главы облсовета Ярослав Добрянский. "Сегодня сайт Киевского облсовета взломали хакеры. Стартовая страница сайта выглядела как фотография Владимира Зеленского с угрожающим посланием на русском языке: "Зеленский! Внимание! Мы уже тут! Жди подробностей", - написал Добрянский на своей странице в социальной сети Facebook*. По его словам, в настоящее время готовится заявление в киберполицию об установлении причастных к атаке для привлечения их к ответственности. Чиновник добавил, что специалисты делают все возможное для возобновления работы сайта. Добрянский уточнил, что в результате хакерской атаки полностью парализована работа аппарата Киевского облсовета, поскольку кроме официального сайта взломаны серверы, что ограничило доступ сотрудников к компьютерам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231031/khaker-1906342337.html

https://ria.ru/20231007/agenty-1901165969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, владимир зеленский, украина