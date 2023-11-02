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Хакеры взломали сайт Киевского облсовета - РИА Новости, 02.11.2023
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17:14 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/khakery-1907005140.html
Хакеры взломали сайт Киевского облсовета
Хакеры взломали сайт Киевского облсовета - РИА Новости, 02.11.2023
Хакеры взломали сайт Киевского облсовета
Хакеры взломали в четверг сайт Киевского облсовета и ставили угрожающее послание Владимиру Зеленскому на русском языке, готовится заявление в киберполицию для... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:14
2023-11-02T17:14
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хакеры взломали в четверг сайт Киевского облсовета и ставили угрожающее послание Владимиру Зеленскому на русском языке, готовится заявление в киберполицию для установления причастных к хакерской атаке, сообщает исполняющий обязанности главы облсовета Ярослав Добрянский. "Сегодня сайт Киевского облсовета взломали хакеры. Стартовая страница сайта выглядела как фотография Владимира Зеленского с угрожающим посланием на русском языке: "Зеленский! Внимание! Мы уже тут! Жди подробностей", - написал Добрянский на своей странице в социальной сети Facebook*. По его словам, в настоящее время готовится заявление в киберполицию об установлении причастных к атаке для привлечения их к ответственности. Чиновник добавил, что специалисты делают все возможное для возобновления работы сайта. Добрянский уточнил, что в результате хакерской атаки полностью парализована работа аппарата Киевского облсовета, поскольку кроме официального сайта взломаны серверы, что ограничило доступ сотрудников к компьютерам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231031/khaker-1906342337.html
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в мире, технологии, россия, владимир зеленский, украина
В мире, Технологии, Россия, Владимир Зеленский, Украина
Хакеры взломали сайт Киевского облсовета

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание для Зеленского

© iStock.com / Михаил РуденкоХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© iStock.com / Михаил Руденко
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хакеры взломали в четверг сайт Киевского облсовета и ставили угрожающее послание Владимиру Зеленскому на русском языке, готовится заявление в киберполицию для установления причастных к хакерской атаке, сообщает исполняющий обязанности главы облсовета Ярослав Добрянский.
"Сегодня сайт Киевского облсовета взломали хакеры. Стартовая страница сайта выглядела как фотография Владимира Зеленского с угрожающим посланием на русском языке: "Зеленский! Внимание! Мы уже тут! Жди подробностей", - написал Добрянский на своей странице в социальной сети Facebook*.
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По его словам, в настоящее время готовится заявление в киберполицию об установлении причастных к атаке для привлечения их к ответственности.
Чиновник добавил, что специалисты делают все возможное для возобновления работы сайта. Добрянский уточнил, что в результате хакерской атаки полностью парализована работа аппарата Киевского облсовета, поскольку кроме официального сайта взломаны серверы, что ограничило доступ сотрудников к компьютерам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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