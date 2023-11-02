https://ria.ru/20231102/kalashnikov-1906859040.html
"Калашников" не получал данные об аресте товарного знака в Финляндии
"Калашников" не получал данные об аресте товарного знака в Финляндии - РИА Новости, 02.11.2023
"Калашников" не получал данные об аресте товарного знака в Финляндии
Концерн "Калашников" оспорит по закону арест товарного знака в Финляндии, если данные подтвердятся - пока концерн не получал официального уведомления от властей РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:11
2023-11-02T10:11
2023-11-02T10:17
финляндия
калашников (концерн)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" оспорит по закону арест товарного знака в Финляндии, если данные подтвердятся - пока концерн не получал официального уведомления от властей этой страны, сообщили в четверг в пресс-службе концерна. "В различных СМИ опубликованы данные об аресте товарных знаков ряда компаний, в том числе концерна "Калашников". Однако какой-либо информации об аресте товарных знаков "Калашникова" от официальных органов Финляндии в адрес концерна не поступало. Если информация будет подтверждена, концерн предпримет законные меры по оспариванию таких действий государственных органов Финляндии", - говорится в разъяснении пресс-службы.
https://ria.ru/20231031/sredstva-1906332074.html
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финляндия, калашников (концерн)
Финляндия, Калашников (концерн)
"Калашников" не получал данные об аресте товарного знака в Финляндии
"Калашников" оспорит арест товарного знака в Финляндии, если данные подтвердятся