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В Минтруда Израиля рассказали о ситуации на рынке труда после 7 октября - РИА Новости, 02.11.2023
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13:02 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/izrail-1906914157.html
В Минтруда Израиля рассказали о ситуации на рынке труда после 7 октября
В Минтруда Израиля рассказали о ситуации на рынке труда после 7 октября - РИА Новости, 02.11.2023
В Минтруда Израиля рассказали о ситуации на рынке труда после 7 октября
Более 46 тысяч израильтян были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября, сообщает издание... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:02
2023-11-02T13:02
в мире
восточный иерусалим
израиль
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владимир путин
хамас
оон
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 46 тысяч израильтян были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на данные министерства труда Израиля. "С начала войны против ХАМАС седьмого октября 46 004 работников в Израиле были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск. Большинство из них, около 70%, ушли в неоплачиваемый отпуск", - пишет газета. Издание Jerusalem Post также отмечает, что еще около 760 тысяч человек, которые составляют приблизительно 18% всей рабочей силы страны, сейчас не работают либо из-за службы в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), либо из-за того, что воспитывают детей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, восточный иерусалим, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Восточный Иерусалим, Израиль, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Минтруда Израиля рассказали о ситуации на рынке труда после 7 октября

Более 46 тысяч израильтян уволены или ушли в неоплачиваемый отпуск с 7 октября

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / И. Носов
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Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 46 тысяч израильтян были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на данные министерства труда Израиля.
«
"С начала войны против ХАМАС седьмого октября 46 004 работников в Израиле были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск. Большинство из них, около 70%, ушли в неоплачиваемый отпуск", - пишет газета.
Издание Jerusalem Post также отмечает, что еще около 760 тысяч человек, которые составляют приблизительно 18% всей рабочей силы страны, сейчас не работают либо из-за службы в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), либо из-за того, что воспитывают детей.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреВосточный ИерусалимИзраильРоссияВладимир ПутинХАМАСООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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