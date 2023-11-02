https://ria.ru/20231102/gorlovka-1907003150.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 02.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска в 16.40 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:10

2023-11-02T17:10

2023-11-02T17:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 13.55 до 16.30 ВСУ подвергали обстрелу Горловку и Зайцево, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов из "натовской" артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

горловка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, горловка, донецкая народная республика