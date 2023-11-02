https://ria.ru/20231102/glukhovskiy-1907002950.html
Глуховского* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Глуховского* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 02.11.2023
Глуховского* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Останкинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:09
2023-11-02T17:09
2023-11-02T17:09
дмитрий глуховский
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общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Глуховского Д.А.* виновным в административном правонарушении по ч.4 ст.19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. На писателя 13 ноября еще один протокол, составленный из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. За это нарушение штраф может достигать 50 тысяч. В июне суд уже штрафовал Глуховского* на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В реестр СМИ-иноагентов его внесли в октябре 2022 года. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц. Апелляционную жалобу на приговор Мосгорсуд рассмотрит 28 ноября.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231030/inoagent-1906098430.html
https://ria.ru/20231025/inoagent-1905148581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий глуховский, россия, общество
Дмитрий Глуховский, Россия, Общество
Глуховского* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Глуховского оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Глуховского Д.А.* виновным в административном правонарушении по ч.4 ст.19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
На писателя 13 ноября еще один протокол, составленный из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. За это нарушение штраф может достигать 50 тысяч.
В июне суд уже штрафовал Глуховского* на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
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В реестр СМИ-иноагентов его внесли в октябре 2022 года.
В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.
По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.
Апелляционную жалобу на приговор Мосгорсуд рассмотрит 28 ноября.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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