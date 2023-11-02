https://ria.ru/20231102/glukhovskiy-1907002950.html

Глуховского* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Глуховского* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 02.11.2023

Глуховского* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Останкинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:09

2023-11-02T17:09

2023-11-02T17:09

дмитрий глуховский

россия

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Глуховского Д.А.* виновным в административном правонарушении по ч.4 ст.19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. На писателя 13 ноября еще один протокол, составленный из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. За это нарушение штраф может достигать 50 тысяч. В июне суд уже штрафовал Глуховского* на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В реестр СМИ-иноагентов его внесли в октябре 2022 года. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц. Апелляционную жалобу на приговор Мосгорсуд рассмотрит 28 ноября.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231030/inoagent-1906098430.html

https://ria.ru/20231025/inoagent-1905148581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий глуховский, россия, общество