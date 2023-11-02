https://ria.ru/20231102/gaza-1906917950.html

Израиль заявил о взятии под контроль позиций в центре сектора Газа

Израиль заявил о взятии под контроль позиций в центре сектора Газа - РИА Новости, 02.11.2023

Израиль заявил о взятии под контроль позиций в центре сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прорывает линию обороны ХАМАС в секторе Газа и берет под контроль позиции в центре анклава, сообщил пресс-секретарь вооруженных... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:04

2023-11-02T13:04

2023-11-02T13:28

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прорывает линию обороны ХАМАС в секторе Газа и берет под контроль позиции в центре анклава, сообщил пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари."Бойцы продолжают разрушать линии обороны ХАМАС на севере сектора Газа и брать под контроль центральные районы. Мы продолжаем активизировать деятельность и двигаться вперед согласно плану и целям, которые мы перед собой ставим. Мы действуем по плану, в каждом бою имеем преимущество. Масштабная логистическая работа продолжается и сейчас — к нашим бойцам на поле боя продолжают постоянно поступать боеприпасы и средства защиты", — заявил военный.В понедельник Хагари сказал, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. В тот же день агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев передавало, что израильские танки замечены на окраине города Газа.Как сообщило накануне издание Haaretz, ссылаясь на бригадного генерала Ицика Коэна, одно из подразделений Армии обороны Израиля — 162-я дивизия подошла к воротам города Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, ссср, оон