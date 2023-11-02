https://ria.ru/20231102/gaza-1906847581.html

Главный генератор больницы на севере Газы вышел из строя

Главный генератор больницы на севере Газы вышел из строя - РИА Новости, 02.11.2023

Главный генератор больницы на севере Газы вышел из строя

Главный генератор индонезийской больницы на севере сектора Газа не работает из-за нехватки топлива, сообщает минздрав Газы. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:06

2023-11-02T09:06

2023-11-02T09:06

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главный генератор индонезийской больницы на севере сектора Газа не работает из-за нехватки топлива, сообщает минздрав Газы. "К сожалению, я вынужден заявить, что главный генератор в индонезийской больнице больше не работает... Мы призываем к немедленному вмешательству для снабжения индонезийской больницы и медицинского комплекса Аш-Шифа топливом, чтобы предотвратить катастрофу", - сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра. Директор больницы сообщил телеканалу CNN, что генератор перестал работать в среду ночью. По данным телеканала, в некоторых отделениях больницы работал вспомогательный генератор. Однако во всей больнице перестали работать электромеханические системы, в том числе вентиляционные системы в операционных, единственная в больнице кислородная ингаляционная станция и холодильники в моргах. Накануне телеканал CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в секторе Газа сообщал, что по меньшей мере 80 человек погибли при повторном ударе Израиля по лагерю Джебалия в Газе в среду. Ранее Армия обороны Израиля утверждала, что ХАМАС берет топливо из запасов одной из больниц сектора Газа, движение, как считает ЦАХАЛ, "цинично эксплуатирует" гуманитарные ресурсы Газы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/gaza-1906833355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году