https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906900939.html

Граждане других стран обратились к России по эвакуации из Газы, заявил МИД

Граждане других стран обратились к России по эвакуации из Газы, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2023

Граждане других стран обратились к России по эвакуации из Газы, заявил МИД

Граждане других государств обратились к России за помощью в эвакуации, Москва намерена в ближайшее время подготовить процесс эвакуации, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:38

2023-11-02T12:38

2023-11-02T12:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мария захарова

в мире

египет

россия

израиль

хамас

сектор газа

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Граждане других государств обратились к России за помощью в эвакуации, Москва намерена в ближайшее время подготовить процесс эвакуации, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "1 ноября через КПП Рафах сектора Газа на территории Египта были эвакуированы первые нуждающиеся в срочной медицинской помощи жители анклава, а также группа иностранных граждан. В условиях продолжающихся боевых действий время работы погранперехода сокращено до нескольких часов в светлое время суток, и это накладывает существенные ограничения на пропускную способность", - рассказала она. "В связи с этим в координации с египетской, израильской и палестинской сторонами продолжаем активные усилия в целях обеспечения скорейшей эвакуации из анклава группы россиян и членов их семей, а также обратившихся к нам за помощью граждан других государств. Мы рассчитываем в ближайшее время завершить все необходимые для организации безопасного прохода на египетскую территорию формальности", - сказала официальный представитель МИД РФ.

египет

россия

израиль

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова, в мире, египет, россия, израиль, хамас, сектор газа