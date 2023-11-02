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Граждане других стран обратились к России по эвакуации из Газы, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2023
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12:38 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906900939.html
Граждане других стран обратились к России по эвакуации из Газы, заявил МИД
Граждане других стран обратились к России по эвакуации из Газы, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2023
Граждане других стран обратились к России по эвакуации из Газы, заявил МИД
Граждане других государств обратились к России за помощью в эвакуации, Москва намерена в ближайшее время подготовить процесс эвакуации, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:38
2023-11-02T12:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мария захарова
в мире
египет
россия
израиль
хамас
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Граждане других государств обратились к России за помощью в эвакуации, Москва намерена в ближайшее время подготовить процесс эвакуации, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "1 ноября через КПП Рафах сектора Газа на территории Египта были эвакуированы первые нуждающиеся в срочной медицинской помощи жители анклава, а также группа иностранных граждан. В условиях продолжающихся боевых действий время работы погранперехода сокращено до нескольких часов в светлое время суток, и это накладывает существенные ограничения на пропускную способность", - рассказала она. "В связи с этим в координации с египетской, израильской и палестинской сторонами продолжаем активные усилия в целях обеспечения скорейшей эвакуации из анклава группы россиян и членов их семей, а также обратившихся к нам за помощью граждан других государств. Мы рассчитываем в ближайшее время завершить все необходимые для организации безопасного прохода на египетскую территорию формальности", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова, в мире, египет, россия, израиль, хамас, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мария Захарова, В мире, Египет, Россия, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
Граждане других стран обратились к России по эвакуации из Газы, заявил МИД

Захарова: граждане других стран обратились к РФ за помощью в эвакуации из Газы

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Граждане других государств обратились к России за помощью в эвакуации, Москва намерена в ближайшее время подготовить процесс эвакуации, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"1 ноября через КПП Рафах сектора Газа на территории Египта были эвакуированы первые нуждающиеся в срочной медицинской помощи жители анклава, а также группа иностранных граждан. В условиях продолжающихся боевых действий время работы погранперехода сокращено до нескольких часов в светлое время суток, и это накладывает существенные ограничения на пропускную способность", - рассказала она.
"В связи с этим в координации с египетской, израильской и палестинской сторонами продолжаем активные усилия в целях обеспечения скорейшей эвакуации из анклава группы россиян и членов их семей, а также обратившихся к нам за помощью граждан других государств. Мы рассчитываем в ближайшее время завершить все необходимые для организации безопасного прохода на египетскую территорию формальности", - сказала официальный представитель МИД РФ.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМария ЗахароваВ миреЕгипетРоссияИзраильХАМАССектор Газа
 
 
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