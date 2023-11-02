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США хотят воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
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03:51 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/eskalatsiya-1906834374.html
США хотят воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке, заявили в Совбезе
США хотят воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
США хотят воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке, заявили в Совбезе
Опыт Украины показывает, что США не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T03:51
2023-11-02T03:51
в мире
украина
сша
ближний восток
александр венедиктов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Опыт Украины показывает, что США не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. "Все мы знаем о многолетней работе американцев по подрыву глобальных миротворческих усилий и противодействию сближению позиций сторон в палестино-израильском противостоянии. Как показывает опыт, как и в случае с Украиной, американцы не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке", - сказал Венедиктов. По его словам, вспоминается так называемая "рейгановская ближневосточная инициатива" в ходе первой ливанской войны. "Тогда американцы не нашли ничего лучше, чем направить в регион свои войска. На деле это вылилось в открытое вмешательство во внутренние дела не только Ливана, но и ряда других ближневосточных государств. Надеюсь, что наши друзья в регионе помнят об уроках истории и не допустят повторения такого сценария", - добавил собеседник агентства.
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в мире, украина, сша, ближний восток, александр венедиктов
В мире, Украина, США, Ближний Восток, Александр Венедиктов
США хотят воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке, заявили в Совбезе

Совбез: США не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Опыт Украины показывает, что США не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
«
"Все мы знаем о многолетней работе американцев по подрыву глобальных миротворческих усилий и противодействию сближению позиций сторон в палестино-израильском противостоянии. Как показывает опыт, как и в случае с Украиной, американцы не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке", - сказал Венедиктов.
По его словам, вспоминается так называемая "рейгановская ближневосточная инициатива" в ходе первой ливанской войны.
"Тогда американцы не нашли ничего лучше, чем направить в регион свои войска. На деле это вылилось в открытое вмешательство во внутренние дела не только Ливана, но и ряда других ближневосточных государств. Надеюсь, что наши друзья в регионе помнят об уроках истории и не допустят повторения такого сценария", - добавил собеседник агентства.
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В миреУкраинаСШАБлижний ВостокАлександр Венедиктов
 
 
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