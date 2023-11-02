https://ria.ru/20231102/eskalatsiya-1906834374.html

США хотят воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке, заявили в Совбезе

США хотят воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023

США хотят воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке, заявили в Совбезе

Опыт Украины показывает, что США не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T03:51

2023-11-02T03:51

2023-11-02T03:51

в мире

украина

сша

ближний восток

александр венедиктов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Опыт Украины показывает, что США не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. "Все мы знаем о многолетней работе американцев по подрыву глобальных миротворческих усилий и противодействию сближению позиций сторон в палестино-израильском противостоянии. Как показывает опыт, как и в случае с Украиной, американцы не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке", - сказал Венедиктов. По его словам, вспоминается так называемая "рейгановская ближневосточная инициатива" в ходе первой ливанской войны. "Тогда американцы не нашли ничего лучше, чем направить в регион свои войска. На деле это вылилось в открытое вмешательство во внутренние дела не только Ливана, но и ряда других ближневосточных государств. Надеюсь, что наши друзья в регионе помнят об уроках истории и не допустят повторения такого сценария", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906834048.html

украина

сша

ближний восток

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в мире, украина, сша, ближний восток, александр венедиктов