https://ria.ru/20231102/era-glonass-1906901872.html

"ЭРА-ГЛОНАСС" помогла спасти пассажиров сорвавшегося с обрыва автомобиля

"ЭРА-ГЛОНАСС" помогла спасти пассажиров сорвавшегося с обрыва автомобиля - РИА Новости, 02.11.2023

"ЭРА-ГЛОНАСС" помогла спасти пассажиров сорвавшегося с обрыва автомобиля

Слаженная работа "ЭРА-ГЛОНАСС", службы спасения "112" и сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС позволила спасти пассажиров... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:41

2023-11-02T12:41

2023-11-02T12:41

россия

эра-глонасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алексей райкевич

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Слаженная работа "ЭРА-ГЛОНАСС", службы спасения "112" и сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС позволила спасти пассажиров автомобиля, сорвавшегося с обрыва в Сочи, сообщает пресс-служба госинформсистемы. Как сообщалось, 30 октября в 22:14 поступил звонок от оперативного дежурного города Сочи: на улице. Джапаридзе автомобиль упал в обрыв высотой в 20 метров. В машине было четыре человека. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью альпинистского снаряжения подняли людей на дорогу. Один из пострадавших не мог передвигаться сам. Спасатели оказали ему доврачебную помощь и транспортировали на носилках к автомобилю скорой помощи. "На пульт "112" поступил автоматический вызов, от удара автомобиля о бетонный блок сработала кнопка SOS. За считанные секунды вся критически важная для спасения информация была передана спасателям. При этом специалисты регионального подразделения МЧС России подчеркнули, что точные координаты автомобиля от системы "ЭРА-ГЛОНАСС" сыграли решающую роль, поскольку машина оказалась вне зоны видимости", - отметили в пресс-службе госинформсистемы. "Чтобы не потерять при аварии важное для спасения людей время, нужно как можно быстрее сообщить спасателям о случившейся беде. За автомобилистов это делают "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно со "112". Статистика подтверждает, что организованное взаимодействие обеих систем сокращает время реагирования более, чем на 30%", - приводится в сообщении комментарий начальника центра обработки вызовов "112" ГКУ КК "Безопасный регион" Сергея Карнаухова. Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич отметил, что "ЭРА-ГЛОНАСС" с максимальной эффективностью обеспечивает соблюдение правила "золотого часа" в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение 60 минут после аварии, кратно повышает возможности спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах. "В целом по стране за время работы "ЭРА-ГЛОНАСС" свыше 320 тысяч вызовов от автомобилистов было передано спасателям. И это при условии, что к системе подключен каждый пятый автомобиль – 9,9 миллиона транспортных средств. Эффективность "ЭРА-ГЛОНАСС" будет еще выше при дальнейшем подключении автомобилей, которые производятся или ввозятся на территорию России", - заключил он.

https://ria.ru/20230911/trekery-1895443141.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, эра-глонасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей райкевич