https://ria.ru/20231102/energodar-1906928207.html

Ульянов объяснил, почему Киев устроил атаку на Энергодар

Ульянов объяснил, почему Киев устроил атаку на Энергодар - РИА Новости, 02.11.2023

Ульянов объяснил, почему Киев устроил атаку на Энергодар

В четверг проходит ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, но вместо "режима тишины" Киев устроил... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:28

2023-11-02T13:28

2023-11-02T13:28

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энергодар

киев

россия

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

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ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. В четверг проходит ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, но вместо "режима тишины" Киев устроил массированную атаку беспилотниками на расположенный рядом с АЭС город Энергодар, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Вместо соблюдения "режима тишины" украинская сторона предприняла массированную атаку беспилотников на расположенный рядом со станцией город Энергодар. Два удара пришлись на гостиницу ЗАЭС", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20231102/energodar-1906911985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энергодар, киев, россия, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ