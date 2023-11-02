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Ульянов объяснил, почему Киев устроил атаку на Энергодар - РИА Новости, 02.11.2023
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13:28 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/energodar-1906928207.html
Ульянов объяснил, почему Киев устроил атаку на Энергодар
Ульянов объяснил, почему Киев устроил атаку на Энергодар - РИА Новости, 02.11.2023
Ульянов объяснил, почему Киев устроил атаку на Энергодар
В четверг проходит ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, но вместо "режима тишины" Киев устроил... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:28
2023-11-02T13:28
в мире
энергодар
киев
россия
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. В четверг проходит ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, но вместо "режима тишины" Киев устроил массированную атаку беспилотниками на расположенный рядом с АЭС город Энергодар, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Вместо соблюдения "режима тишины" украинская сторона предприняла массированную атаку беспилотников на расположенный рядом со станцией город Энергодар. Два удара пришлись на гостиницу ЗАЭС", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
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в мире, энергодар, киев, россия, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
В мире, Энергодар, Киев, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Ульянов объяснил, почему Киев устроил атаку на Энергодар

Постпред Ульянов: Киев атаковал Энергодар из-за ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге к Запорожской атомной электростанции
Автомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге к Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Автомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге к Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. В четверг проходит ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, но вместо "режима тишины" Киев устроил массированную атаку беспилотниками на расположенный рядом с АЭС город Энергодар, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Вместо соблюдения "режима тишины" украинская сторона предприняла массированную атаку беспилотников на расположенный рядом со станцией город Энергодар. Два удара пришлись на гостиницу ЗАЭС", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
12:58
 
В миреЭнергодарКиевРоссияМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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