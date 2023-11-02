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На Камчатке заработала дорога, перекрытая селем с вулкана Ключевской - РИА Новости, 02.11.2023
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08:28 02.11.2023 (обновлено: 08:42 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/doroga-1906844405.html
На Камчатке заработала дорога, перекрытая селем с вулкана Ключевской
На Камчатке заработала дорога, перекрытая селем с вулкана Ключевской - РИА Новости, 02.11.2023
На Камчатке заработала дорога, перекрытая селем с вулкана Ключевской
Движение по автомобильной дороге между поселками Мильково, Ключи и Усть-Камчатск, перекрытой грязекаменными потоками от извержения вулкана Ключевской,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:28
2023-11-02T08:42
камчатский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Движение по автомобильной дороге между поселками Мильково, Ключи и Усть-Камчатск, перекрытой грязекаменными потоками от извержения вулкана Ключевской, восстановлено на Камчатке, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Возобновлено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 153-го по 187-й километр (от поворота на село Эссо до посёлка Козыревск). Вместе с тем на месте продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна, работает техника. Водителей просят быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим", - говорится в сообщении. Транспортное сообщение было прервано 1 ноября в результате пароксизмального извержения Ключевского, которое спровоцировало таяние ледников и образование лахаров - грязекаменных потоков. Извержение вулкана Ключевской продолжается. В четверг он выбросил дважды пепел на высоту до 11 километров над уровнем моря. В настоящее время вулкан закрыт облачностью и визуальные наблюдения не возможны, поэтому они ведутся с помощью спутниковых данных. Ключевская сопка (Ключевской) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота — около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20231031/vulkan-1906331100.html
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камчатский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке заработала дорога, перекрытая селем с вулкана Ключевской

На Камчатке восстановили движение на дороге, перекрытой селем с Ключевской сопки

© Фото : официальный сайт исполнительных органов Камчатского краяПерекрытый участок дороги на Камчатке из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской
Перекрытый участок дороги на Камчатке из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : официальный сайт исполнительных органов Камчатского края
Перекрытый участок дороги на Камчатке из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Движение по автомобильной дороге между поселками Мильково, Ключи и Усть-Камчатск, перекрытой грязекаменными потоками от извержения вулкана Ключевской, восстановлено на Камчатке, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"Возобновлено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 153-го по 187-й километр (от поворота на село Эссо до посёлка Козыревск). Вместе с тем на месте продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна, работает техника. Водителей просят быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим", - говорится в сообщении.
Транспортное сообщение было прервано 1 ноября в результате пароксизмального извержения Ключевского, которое спровоцировало таяние ледников и образование лахаров - грязекаменных потоков.
Извержение вулкана Ключевской продолжается. В четверг он выбросил дважды пепел на высоту до 11 километров над уровнем моря. В настоящее время вулкан закрыт облачностью и визуальные наблюдения не возможны, поэтому они ведутся с помощью спутниковых данных.
Ключевская сопка (Ключевской) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота — около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.
Вулкан Ключевской на Камчатке. 31 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности
31 октября, 06:39
 
Камчатский крайПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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