На Камчатке заработала дорога, перекрытая селем с вулкана Ключевской
На Камчатке восстановили движение на дороге, перекрытой селем с Ключевской сопки
© Фото : официальный сайт исполнительных органов Камчатского краяПерекрытый участок дороги на Камчатке из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской
Перекрытый участок дороги на Камчатке из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Движение по автомобильной дороге между поселками Мильково, Ключи и Усть-Камчатск, перекрытой грязекаменными потоками от извержения вулкана Ключевской, восстановлено на Камчатке, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"Возобновлено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 153-го по 187-й километр (от поворота на село Эссо до посёлка Козыревск). Вместе с тем на месте продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна, работает техника. Водителей просят быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим", - говорится в сообщении.
Транспортное сообщение было прервано 1 ноября в результате пароксизмального извержения Ключевского, которое спровоцировало таяние ледников и образование лахаров - грязекаменных потоков.
Извержение вулкана Ключевской продолжается. В четверг он выбросил дважды пепел на высоту до 11 километров над уровнем моря. В настоящее время вулкан закрыт облачностью и визуальные наблюдения не возможны, поэтому они ведутся с помощью спутниковых данных.
Ключевская сопка (Ключевской) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота — около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.