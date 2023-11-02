https://ria.ru/20231102/dispanserizatsiya-1907062016.html

В России могут расширить опыт Мордовии по диспансеризации ветеранов СВО

В России могут расширить опыт Мордовии по диспансеризации ветеранов СВО - РИА Новости, 02.11.2023

В России могут расширить опыт Мордовии по диспансеризации ветеранов СВО

Опыт Мордовии по диспансеризации ветеранов специальной военной операции достоин распространения на всю Россию, заявила председатель государственного фонда... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T21:27

2023-11-02T21:27

2023-11-02T21:29

республика мордовия

общество

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россия

саранск

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Опыт Мордовии по диспансеризации ветеранов специальной военной операции достоин распространения на всю Россию, заявила председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Глава фонда в четверг прибыла в Мордовию с рабочей поездкой. В сопровождении главы республики Артема Здунова она посетила филиал фонда в Саранске, пообщалась с ветеранами СВО и членами их семей, побывала в медицинских учреждениях, узнала, как в республике выстраивается помощь вернувшимся бойцам. Работу региона и главы Мордовии Цивилева оценила очень высоко, отметив, что Здунов был одним из первых глав регионов, приехавших для консультаций после выхода указа президента России о создании государственного фонда. "У вас очень удобно подобрано здание, работает служба одного окна, подобран штат социальных координаторов. Мне приятно, что сами ветераны СВО являются нашими сотрудниками, социальными координаторами. Они мне рассказали, что помощь региональных властей оказывается незамедлительно, в полном объеме. И эту поддержку они чувствуют", - цитирует пресс-служба слова Цивилевой. Глава фонда особо отметила запущенную в Мордовии программу диспансеризации вернувшихся бойцов. "Это очень хороший опыт. Многие ребята, проходя через военные действия, получают скрытые травмы, которые в дальнейшем могут сказываться на их здоровье. Это может быть посттравматический сахарный диабет, посттравматические стрессовые расстройства... После диспансеризации будет принято решение, куда направить человека – на лечение или реабилитацию... Мы хотим, чтобы они жили долго. И сейчас мы ведем разговор с министром здравоохранения РФ о том, чтобы опыт Мордовии был распространен по территории всей страны", - сказала она. Здунов подтвердил, что диспансеризация поможет избежать многих бед. "Зачастую болячки, на которые сам человек не обратил бы внимания, могут перейти в хронические. Особенно важна диспансеризация, если были травмы, если были ранения, если есть сложности с ампутацией, протезы надо поставить. Ведь человеку надо работать, полноценно жить. Мы будем проводить диспансеризацию, эта работа очень важна для нас", - подчеркнул руководитель республики.

https://ria.ru/20230920/preparat-1897617498.html

https://ria.ru/20230918/premiya-1896945448.html

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саранск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, саранск, артем здунов, республика мордовия