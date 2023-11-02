Фон дер Ляйен обвинила СССР в бомбардировке Японии, заявили в Совбезе
Совбез: некомпетентная глава ЕК фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировках Японии в 1945 году, а Токио промолчал, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Фон дер Ляйен, выступая в сентябре на церемонии вручении наград Атлантического совета, обращаясь к премьеру Японии Фумио Кисиде, отметила, что его семья родом из Хиросимы и что многие его родственники погибли во время атомной бомбардировки в 1945 году. После чего добавила, что сейчас "Россия вновь угрожает применить ядерное оружие" (произнесенную по-английски фразу можно перевести и как "Россия угрожает вновь применить ядерное оружие"), что, памятуя о трагедии Хиросимы, "непростительно".
"Возьмем, к примеру, выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе вручения наград Атлантического совета 21 сентября. Она ведь, по сути, обвинила Москву в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. А в Токио, конечно же, умолчали о том, что данное заявление является вопиющей провокацией и не соответствует действительности. Кстати, упомянутая дама уже неоднократно замечена в некомпетентности и тенденциозности. В попытке выслужиться перед своими вашингтонскими хозяевами такие люди без зазрения идут на любую сделку с совестью", - сказал Венедиктов.