https://ria.ru/20231102/bombardirovka-1906866447.html

Фон дер Ляйен обвинила СССР в бомбардировке Японии, заявили в Совбезе

Фон дер Ляйен обвинила СССР в бомбардировке Японии, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023

Фон дер Ляйен обвинила СССР в бомбардировке Японии, заявили в Совбезе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировках Японии в 1945 году, а Токио промолчал, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:41

2023-11-02T10:41

2023-11-02T10:41

урсула фон дер ляйен

япония

александр венедиктов

еврокомиссия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировках Японии в 1945 году, а Токио промолчал, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Фон дер Ляйен, выступая в сентябре на церемонии вручении наград Атлантического совета, обращаясь к премьеру Японии Фумио Кисиде, отметила, что его семья родом из Хиросимы и что многие его родственники погибли во время атомной бомбардировки в 1945 году. После чего добавила, что сейчас "Россия вновь угрожает применить ядерное оружие" (произнесенную по-английски фразу можно перевести и как "Россия угрожает вновь применить ядерное оружие"), что, памятуя о трагедии Хиросимы, "непростительно". "Возьмем, к примеру, выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе вручения наград Атлантического совета 21 сентября. Она ведь, по сути, обвинила Москву в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. А в Токио, конечно же, умолчали о том, что данное заявление является вопиющей провокацией и не соответствует действительности. Кстати, упомянутая дама уже неоднократно замечена в некомпетентности и тенденциозности. В попытке выслужиться перед своими вашингтонскими хозяевами такие люди без зазрения идут на любую сделку с совестью", - сказал Венедиктов.

https://ria.ru/20221222/khirosima-1840411608.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

урсула фон дер ляйен, япония, александр венедиктов, еврокомиссия