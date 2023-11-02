https://ria.ru/20231102/aktsiya-1906978739.html

Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов

Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов - РИА Новости, 02.11.2023

Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов

Около 16 тысяч фотографий прислали граждане Словакии, которые приняли участие в памятной акции, посвященной павшим советским воинам, сообщили в четверг... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:58

2023-11-02T15:58

2023-11-02T16:11

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БРАТИСЛАВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 16 тысяч фотографий прислали граждане Словакии, которые приняли участие в памятной акции, посвященной павшим советским воинам, сообщили в четверг организаторы мероприятия гражданское объединение "Брат за Брата". В Словакии 2 ноября отмечают День поминовения усопших, в этот день в республике принято посещать могилы, которые граждане украшают не только венками, но и обязательно зажигают на них лампадки. В этот день словаки посещают захоронения не только родных, но и незнакомых им людей, память которых они хотят почтить. Гражданское объединение "Брат за Брата" призвало граждан Словакии в этот день также посетить захоронения советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от фашизма, и прислать фотографии с зажженными лампадками на мемориалах. По данным организаторов, они сначала получили порядка 5 тысяч фотографий, а потом их количество увеличилось до 16 тысяч, фотографии продолжают приходить. "Мы со своей стороны поблагодарили обычных жителей за то, что помнят и присоединились к этой акции", - сказали РИА Новости в посольстве России в Словакии. Дипломаты выразили признательность словацким гражданам, которые зажгли поминальные свечи на могилах советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от фашизма.

https://ria.ru/20230818/memorial-1890823225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словакия, россия