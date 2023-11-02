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Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов - РИА Новости, 02.11.2023
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15:58 02.11.2023 (обновлено: 16:11 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/aktsiya-1906978739.html
Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов
Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов - РИА Новости, 02.11.2023
Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов
Около 16 тысяч фотографий прислали граждане Словакии, которые приняли участие в памятной акции, посвященной павшим советским воинам, сообщили в четверг... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:58
2023-11-02T16:11
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БРАТИСЛАВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 16 тысяч фотографий прислали граждане Словакии, которые приняли участие в памятной акции, посвященной павшим советским воинам, сообщили в четверг организаторы мероприятия гражданское объединение "Брат за Брата". В Словакии 2 ноября отмечают День поминовения усопших, в этот день в республике принято посещать могилы, которые граждане украшают не только венками, но и обязательно зажигают на них лампадки. В этот день словаки посещают захоронения не только родных, но и незнакомых им людей, память которых они хотят почтить. Гражданское объединение "Брат за Брата" призвало граждан Словакии в этот день также посетить захоронения советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от фашизма, и прислать фотографии с зажженными лампадками на мемориалах. По данным организаторов, они сначала получили порядка 5 тысяч фотографий, а потом их количество увеличилось до 16 тысяч, фотографии продолжают приходить. "Мы со своей стороны поблагодарили обычных жителей за то, что помнят и присоединились к этой акции", - сказали РИА Новости в посольстве России в Словакии. Дипломаты выразили признательность словацким гражданам, которые зажгли поминальные свечи на могилах советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от фашизма.
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в мире, словакия, россия
В мире, Словакия, Россия
Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов

Жители Словакии прислали около 16 тысяч фото для акции памяти советских воинов

© Veľvyslanectvo Ruska na SlovenskuПоминальные свечи на могилах советских воинов в Словакии
Поминальные свечи на могилах советских воинов в Словакии
© Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku
Поминальные свечи на могилах советских воинов в Словакии
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БРАТИСЛАВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 16 тысяч фотографий прислали граждане Словакии, которые приняли участие в памятной акции, посвященной павшим советским воинам, сообщили в четверг организаторы мероприятия гражданское объединение "Брат за Брата".
В Словакии 2 ноября отмечают День поминовения усопших, в этот день в республике принято посещать могилы, которые граждане украшают не только венками, но и обязательно зажигают на них лампадки. В этот день словаки посещают захоронения не только родных, но и незнакомых им людей, память которых они хотят почтить.
© Veľvyslanectvo Ruska na SlovenskuПоминальные свечи на могилах советских воинов в Словакии
Поминальные свечи на могилах советских воинов в Словакии
© Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku
Поминальные свечи на могилах советских воинов в Словакии
Гражданское объединение "Брат за Брата" призвало граждан Словакии в этот день также посетить захоронения советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от фашизма, и прислать фотографии с зажженными лампадками на мемориалах. По данным организаторов, они сначала получили порядка 5 тысяч фотографий, а потом их количество увеличилось до 16 тысяч, фотографии продолжают приходить.
"Мы со своей стороны поблагодарили обычных жителей за то, что помнят и присоединились к этой акции", - сказали РИА Новости в посольстве России в Словакии.
Дипломаты выразили признательность словацким гражданам, которые зажгли поминальные свечи на могилах советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от фашизма.
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