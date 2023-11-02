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Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов
Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов - РИА Новости, 02.11.2023
Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов
Около 16 тысяч фотографий прислали граждане Словакии, которые приняли участие в памятной акции, посвященной павшим советским воинам, сообщили в четверг... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:58
2023-11-02T15:58
2023-11-02T16:11
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БРАТИСЛАВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 16 тысяч фотографий прислали граждане Словакии, которые приняли участие в памятной акции, посвященной павшим советским воинам, сообщили в четверг организаторы мероприятия гражданское объединение "Брат за Брата". В Словакии 2 ноября отмечают День поминовения усопших, в этот день в республике принято посещать могилы, которые граждане украшают не только венками, но и обязательно зажигают на них лампадки. В этот день словаки посещают захоронения не только родных, но и незнакомых им людей, память которых они хотят почтить. Гражданское объединение "Брат за Брата" призвало граждан Словакии в этот день также посетить захоронения советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от фашизма, и прислать фотографии с зажженными лампадками на мемориалах. По данным организаторов, они сначала получили порядка 5 тысяч фотографий, а потом их количество увеличилось до 16 тысяч, фотографии продолжают приходить. "Мы со своей стороны поблагодарили обычных жителей за то, что помнят и присоединились к этой акции", - сказали РИА Новости в посольстве России в Словакии. Дипломаты выразили признательность словацким гражданам, которые зажгли поминальные свечи на могилах советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от фашизма.
https://ria.ru/20230818/memorial-1890823225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия
Жители Словакии приняли участие в акции памяти советских воинов
Жители Словакии прислали около 16 тысяч фото для акции памяти советских воинов
БРАТИСЛАВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 16 тысяч фотографий прислали граждане Словакии, которые приняли участие в памятной акции, посвященной павшим советским воинам, сообщили в четверг организаторы мероприятия гражданское объединение "Брат за Брата".
В Словакии 2 ноября отмечают День поминовения усопших, в этот день в республике принято посещать могилы, которые граждане украшают не только венками, но и обязательно зажигают на них лампадки. В этот день словаки посещают захоронения не только родных, но и незнакомых им людей, память которых они хотят почтить.
Гражданское объединение "Брат за Брата" призвало граждан Словакии в этот день также посетить захоронения советских воинов, павших в боях за освобождение Европы
от фашизма, и прислать фотографии с зажженными лампадками на мемориалах. По данным организаторов, они сначала получили порядка 5 тысяч фотографий, а потом их количество увеличилось до 16 тысяч, фотографии продолжают приходить.
"Мы со своей стороны поблагодарили обычных жителей за то, что помнят и присоединились к этой акции", - сказали РИА Новости в посольстве России
в Словакии.
Дипломаты выразили признательность словацким гражданам, которые зажгли поминальные свечи на могилах советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от фашизма.
В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов