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Россия отстояла журналистику как особую профессию, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2023
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11:13 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906625158.html
Россия отстояла журналистику как особую профессию, заявила Захарова
Россия отстояла журналистику как особую профессию, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2023
Россия отстояла журналистику как особую профессию, заявила Захарова
Россия отстояла журналистику как особую профессию, которая позволяет миру не скатиться в информационный "конец света", заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:13
2023-11-01T11:13
общество
россия
белоруссия
мария захарова
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия отстояла журналистику как особую профессию, которая позволяет миру не скатиться в информационный "конец света", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Начинает приходить осознание того, что могло бы быть, если бы был поставлен знак равенства между личным мироощущением и творчеством человека в сети, на которое каждый имеет право в сети, в публичном пространстве, и журналистикой. Если бы это все смешалось, если бы грани размылись, …без профессиональной журналистики, на мой взгляд, был бы информационный "конец света", - сказала Захарова журналистам перед началом второго форума "Развитие медиа в меняющемся мире" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Официальный представитель МИД РФ отметила, что в мире постправды, фейков профессиональная журналистика призвана не дать миру утонуть "в фейково-ложной медиасреде". Кроме того, по мнению Захаровой, в России, в отличие от западных стран, удалось сохранить журналистику как профессию. "Именно Россия, в том числе и Белоруссия, всегда отстаивали журналистику как особую профессию, наделенную ответственностью, обязанностями и, естественно, правами", - добавила она.
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общество, россия, белоруссия, мария захарова
Общество, Россия, Белоруссия, Мария Захарова
Россия отстояла журналистику как особую профессию, заявила Захарова

Захарова: без профессиональной журналистики наступит информационный конец света

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия отстояла журналистику как особую профессию, которая позволяет миру не скатиться в информационный "конец света", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Начинает приходить осознание того, что могло бы быть, если бы был поставлен знак равенства между личным мироощущением и творчеством человека в сети, на которое каждый имеет право в сети, в публичном пространстве, и журналистикой. Если бы это все смешалось, если бы грани размылись, …без профессиональной журналистики, на мой взгляд, был бы информационный "конец света", - сказала Захарова журналистам перед началом второго форума "Развитие медиа в меняющемся мире" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Официальный представитель МИД РФ отметила, что в мире постправды, фейков профессиональная журналистика призвана не дать миру утонуть "в фейково-ложной медиасреде". Кроме того, по мнению Захаровой, в России, в отличие от западных стран, удалось сохранить журналистику как профессию.
"Именно Россия, в том числе и Белоруссия, всегда отстаивали журналистику как особую профессию, наделенную ответственностью, обязанностями и, естественно, правами", - добавила она.
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ОбществоРоссияБелоруссияМария Захарова
 
 
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