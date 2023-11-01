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Бизнесмены Авен и Фридман сделали неожиданное заявление о Западе

Бизнесмены Авен и Фридман сделали неожиданное заявление о Западе - РИА Новости, 02.11.2023

Бизнесмены Авен и Фридман сделали неожиданное заявление о Западе

Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман посчитали ошибкой решение инвестировать в страны Запада, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-01T14:38

2023-11-01T14:38

2023-11-02T00:17

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман посчитали ошибкой решение инвестировать в страны Запада, пишет Bloomberg.Во время разговора с британской полицией в мае 2022 года Авен назвал инвестиции в Запад ошибкой, проведя на допросе три часа, указали журналисты.Схожее заявление сделал российский миллиардер Михаил Фридман, говоря о своем решении покинуть Соединенное Королевство."Тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой", — цитируют его слова журналисты.Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву.Летом этого года США расширили санкционный список по России, добавив в него Авена и Фридмана.

https://ria.ru/20231101/granitsy-1906636396.html

англия

израиль

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англия, михаил фридман, израиль, петр авен, великобритания, в мире, политика, россия