Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмены Авен и Фридман сделали неожиданное заявление о Западе - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 01.11.2023 (обновлено: 00:17 02.11.2023)
https://ria.ru/20231101/zayavlenie-1906698678.html
Бизнесмены Авен и Фридман сделали неожиданное заявление о Западе
Бизнесмены Авен и Фридман сделали неожиданное заявление о Западе - РИА Новости, 02.11.2023
Бизнесмены Авен и Фридман сделали неожиданное заявление о Западе
Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман посчитали ошибкой решение инвестировать в страны Запада, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-01T14:38
2023-11-02T00:17
англия
михаил фридман
израиль
петр авен
великобритания
в мире
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/77/1551777701_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_7939e739378a6866e255ac726b963401.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман посчитали ошибкой решение инвестировать в страны Запада, пишет Bloomberg.Во время разговора с британской полицией в мае 2022 года Авен назвал инвестиции в Запад ошибкой, проведя на допросе три часа, указали журналисты.Схожее заявление сделал российский миллиардер Михаил Фридман, говоря о своем решении покинуть Соединенное Королевство.&quot;Тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой&quot;, — цитируют его слова журналисты.Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву.Летом этого года США расширили санкционный список по России, добавив в него Авена и Фридмана.
https://ria.ru/20231101/granitsy-1906636396.html
англия
израиль
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/77/1551777701_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_188528cc862dc5e0b95e4ce12ffddf81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
англия, михаил фридман, израиль, петр авен, великобритания, в мире, политика, россия
Англия, Михаил Фридман, Израиль, Петр Авен, Великобритания, В мире, Политика, Россия
Бизнесмены Авен и Фридман сделали неожиданное заявление о Западе

Bloomberg: Фридман и Авен выразили сожаление об инвестициях в западную экономику

© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель наблюдательного совета директоров концерна "Альфа-групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен
Председатель наблюдательного совета директоров концерна Альфа-групп Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Председатель наблюдательного совета директоров концерна "Альфа-групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман посчитали ошибкой решение инвестировать в страны Запада, пишет Bloomberg.
Во время разговора с британской полицией в мае 2022 года Авен назвал инвестиции в Запад ошибкой, проведя на допросе три часа, указали журналисты.
Схожее заявление сделал российский миллиардер Михаил Фридман, говоря о своем решении покинуть Соединенное Королевство.
«

"Тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой", — цитируют его слова журналисты.

Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву.
Летом этого года США расширили санкционный список по России, добавив в него Авена и Фридмана.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины
Вчера, 12:07
 
АнглияМихаил ФридманИзраильПетр АвенВеликобританияВ миреПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала