https://ria.ru/20231101/vysylka-1906564556.html

Корреспондента "РГ" собираются выслать из Болгарии без объяснения причин

Корреспондента "РГ" собираются выслать из Болгарии без объяснения причин - РИА Новости, 01.11.2023

Корреспондента "РГ" собираются выслать из Болгарии без объяснения причин

Собственного корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T00:07

2023-11-01T00:07

2023-11-01T00:08

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Собственного корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются, сообщается на сайте газеты. "Болгарские власти предприняли недружественные действия по отношению к собственному корреспонденту "Российской газеты" в этой стране Александру Гацаку. Журналист проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции. При этом причины подобного решения озвучены не были", - передает издание. Уточняется, что Гацак работает в Софии на протяжении нескольких лет и публикует материалы по проблемам внутренней и внешней политики Болгарии, в частности, освещая вопросы добрососедских и исторических отношений страны с Россией. Как отмечается в материале, недружественные действия в отношении Гацака начались в конце сентября, когда ему позвонили и потребовали "немедленно прибыть" в местную миграционную службу. Когда он был в дороге, ему позвонили еще раз и изменили пункт назначения, потребовав прибыть в Агентство национальной безопасности Болгарии. Тогда же стало известно о задержании в Софии представителя РПЦ, которого первоначально вызывали в миграционную службу. После этого болгарские власти обязали архимандрита Вассиана (Змеева), секретаря подворья протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника подворья покинуть страну в течение суток под предлогом того, что их пребывание "представляет угрозу для государственной безопасности". Ранее по тому же сценарию поступили с корреспондентом "РГ" Александром Гасюком на Кипре. В начале октября его задержала полиция. До этого власти страны проинформировали Гасюка о том, что имеющийся у него и действующий до 2024 года рабочий вид на жительство досрочно аннулирован из-за того, что он "представляет угрозу общественному порядку и безопасности" Кипра, находясь на острове нелегально. При этом у журналиста имелась действующая журналистская аккредитация. "Эти действия властей Кипра и Болгарии по отношению к собственным корреспондентам "Российской газеты" происходят в контексте систематических репрессий в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом. Среди этих регулярно продолжающих враждебных действий в недружественных России странах - введение санкций в отношении руководителей и журналистов российских СМИ, меры психологического и физического воздействия, прекращение или ограничение деятельности российских телевизионных и аудиовизуальных медиаресурсов, включая отзыв лицензий RT на вещание в ряде стран", - пишет газета. В статье отмечается, что подобные действия, ставящие под угрозу безопасность российских журналистов, нарушают европейский Закон о свободе СМИ, а также препятствуют выполнению журналистами профессиональных обязанностей. Подобное отношение явно становится целенаправленным и все чаще носит агрессивный характер по отношению к представителям российских медиа за рубежом, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231030/fr-1906105762.html

https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902141755.html

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