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Экономист раскрыл, когда ждать самых высоких ставок по вкладам - РИА Новости, 01.11.2023
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03:15 01.11.2023
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Экономист раскрыл, когда ждать самых высоких ставок по вкладам
Экономист раскрыл, когда ждать самых высоких ставок по вкладам - РИА Новости, 01.11.2023
Экономист раскрыл, когда ждать самых высоких ставок по вкладам
Нынешняя ситуация выглядит оптимальной для открытия банковского вклада, их доходность, вероятно, уже достигла пика. Об этом в интервью агентству “Прайм”... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:15
2023-11-01T03:15
экономика
общество
россия
константин церазов
вклады
банки
деньги
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Нынешняя ситуация выглядит оптимальной для открытия банковского вклада, их доходность, вероятно, уже достигла пика. Об этом в интервью агентству “Прайм” рассказал экономист Константин Церазов.На последнем заседании Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта. Это делает очередное повышение менее вероятным, полагает экономист.Рост ключевой ставки, как правило, повышает и доходность по депозитам, что делает сбережения привлекательнее. А кредиты, напротив, становятся “дороже”.Сказывается и значительное укрепление рубля к доллару — за последние 20 дней на 8,5 процента. Это также повышает привлекательность сбережений за счет снижения инфляционных ожиданий населения.
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экономика, общество, россия, константин церазов, вклады, банки, деньги
Экономика, Общество, Россия, Константин Церазов, Вклады, Банки, Деньги
Экономист раскрыл, когда ждать самых высоких ставок по вкладам

Экономист Церазов: доходность вкладов в банках, вероятно, уже достигла пика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Нынешняя ситуация выглядит оптимальной для открытия банковского вклада, их доходность, вероятно, уже достигла пика. Об этом в интервью агентству “Прайм” рассказал экономист Константин Церазов.
На последнем заседании Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта. Это делает очередное повышение менее вероятным, полагает экономист.
Рост ключевой ставки, как правило, повышает и доходность по депозитам, что делает сбережения привлекательнее. А кредиты, напротив, становятся “дороже”.
Сказывается и значительное укрепление рубля к доллару — за последние 20 дней на 8,5 процента. Это также повышает привлекательность сбережений за счет снижения инфляционных ожиданий населения.
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ЭкономикаОбществоРоссияКонстантин ЦеразовВкладыБанкиДеньги
 
 
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