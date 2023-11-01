https://ria.ru/20231101/ubiystvo-1906779053.html
В Ростове-на-Дону начался процесс по делу об убийстве четырех человек
В Ростове-на-Дону начался процесс по делу об убийстве четырех человек - РИА Новости, 01.11.2023
В Ростове-на-Дону начался процесс по делу об убийстве четырех человек
Областной суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Новошахтинска в Ростовской области, обвиняемого в убийстве четырех... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:15
2023-11-01T18:15
2023-11-01T18:16
новошахтинск
ростовский областной суд
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Областной суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Новошахтинска в Ростовской области, обвиняемого в убийстве четырех человек, включая двухлетнего ребенка, и покушении на убийство малолетней девочки, которые он совершил в состоянии наркотического опьянения, сообщили в объединенной пресс-службе Ростовского областного суда. "Ростовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя города Новошахтинска, обвиняемого в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки", - говорится в сообщении. По версии органов предварительного расследования, 15 июля 2022 года 37-летний житель Новошахтинска Денис Машонский в состоянии наркотического опьянения пришел в квартиру к своему знакомому по улице Рабоче-Крестьянская в Новошахтинске. Мужчина заранее запланировал убийство своего знакомого и проживающих с ним лиц, поэтому прибыл в квартиру уже вооруженным огнестрельным охотничьим ружьем и ножом. После этого, "действуя на почве личных неприязненных отношений" он выстрелил в 37-летнего мужчину, двух женщин 26 и 24 лет и 2-летнего мальчика, находившихся в квартире. Все четверо от полученных повреждений скончались на месте. Затем в одной из комнат Машонский увидел 4-летнюю девочку, которой он выстрелил в голову и ранил ножом в шею. Мужчине показалось, что девочка скончалась, и он скрылся с места происшествия, но девочка выжила: ее госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь. Оперативники задержали злоумышленника на следующий день после совершения преступлений. Обвиняемому инкриминируют убийство двух и более лиц, малолетнего; покушение на совершение убийства двух и более лиц, малолетнему, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере.
https://ria.ru/20231101/delo-1906719613.html
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новошахтинск, ростовский областной суд, ростов-на-дону, происшествия
Новошахтинск, Ростовский областной суд, Ростов-на-Дону, Происшествия
В Ростове-на-Дону начался процесс по делу об убийстве четырех человек
В Ростове-на-Дону начался процесс по делу об убийстве 4 человек, включая ребенка
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости.
Областной суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Новошахтинска в Ростовской области, обвиняемого в убийстве четырех человек, включая двухлетнего ребенка, и покушении на убийство малолетней девочки, которые он совершил в состоянии наркотического опьянения, сообщили в объединенной пресс-службе
Ростовского областного суда.
"Ростовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя города Новошахтинска, обвиняемого в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки", - говорится в сообщении.
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По версии органов предварительного расследования, 15 июля 2022 года 37-летний житель Новошахтинска Денис Машонский в состоянии наркотического опьянения пришел в квартиру к своему знакомому по улице Рабоче-Крестьянская в Новошахтинске. Мужчина заранее запланировал убийство своего знакомого и проживающих с ним лиц, поэтому прибыл в квартиру уже вооруженным огнестрельным охотничьим ружьем и ножом.
После этого, "действуя на почве личных неприязненных отношений" он выстрелил в 37-летнего мужчину, двух женщин 26 и 24 лет и 2-летнего мальчика, находившихся в квартире. Все четверо от полученных повреждений скончались на месте.
Затем в одной из комнат Машонский увидел 4-летнюю девочку, которой он выстрелил в голову и ранил ножом в шею. Мужчине показалось, что девочка скончалась, и он скрылся с места происшествия, но девочка выжила: ее госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь. Оперативники задержали злоумышленника на следующий день после совершения преступлений.
Обвиняемому инкриминируют убийство двух и более лиц, малолетнего; покушение на совершение убийства двух и более лиц, малолетнему, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере.
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