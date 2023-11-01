https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906758074.html

Жители Татарстана получают 75 процентов услуг в электронном виде

Жители Татарстана получают 75 процентов услуг в электронном виде - РИА Новости, 01.11.2023

Жители Татарстана получают 75 процентов услуг в электронном виде

Жители Татарстана получают более 75% государственных и муниципальных услуг в электронном виде, на республиканском портале представлено 465 сервисов и услуг,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:27

2023-11-01T17:27

2023-11-01T17:27

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893237005_0:405:2852:2009_1920x0_80_0_0_2c5318be2c5883b8b6b801990621bdd3.jpg

КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Жители Татарстана получают более 75% государственных и муниципальных услуг в электронном виде, на республиканском портале представлено 465 сервисов и услуг, сообщает минцифры региона. "Более 75% всех услуг татарстанцы получают в электронном виде благодаря республиканскому порталу государственных и муниципальных услуг. Уже сегодня на портале представлено 465 сервисов и услуг, включая оплату ЖКХ, электронную очередь в школы и детские сады, запись в техникумы, получение паспорта, подачу заявления на вступление в брак и другие", - говорится в сообщении. По информации минцифры, с 2022 года ведется работа по реинжинирингу наиболее приоритетных и востребованных госуслуг - таких 140. По 115 из них уже сокращен срок оказания услуг - время оказания каждой удалось сократить в среднем на семь дней. По оставшимся 25 услугам время их оказания в целом сократится на 102 дня. Министерство отмечает, что жители республики оценили удобство адресного подхода к оказанию услуг и с каждым годом количество пользователей портала государственных и муниципальных услуг стремительно растет. Если, например, в 2012 году порталом пользовались 250 тысяч граждан, то в 2023 году эта цифра многократно выросла и сегодня составляет почти 3 миллиона пользователей. Республика Татарстан является лидером в области цифровизации государственных и муниципальных услуг, а также участником эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении. В Казани открыта лаборатория пользовательского тестирования государственных услуг и сервисов аналитического центра при правительстве РФ, которая является одним из основных элементов экосистемы по оптимизации и реинжинирингу государственных услуг и сервисов.

https://ria.ru/20231030/vystavka-1906298857.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан)