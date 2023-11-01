https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906758074.html
Жители Татарстана получают 75 процентов услуг в электронном виде
Жители Татарстана получают 75 процентов услуг в электронном виде - РИА Новости, 01.11.2023
Жители Татарстана получают 75 процентов услуг в электронном виде
Жители Татарстана получают более 75% государственных и муниципальных услуг в электронном виде, на республиканском портале представлено 465 сервисов и услуг,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:27
2023-11-01T17:27
2023-11-01T17:27
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Жители Татарстана получают более 75% государственных и муниципальных услуг в электронном виде, на республиканском портале представлено 465 сервисов и услуг, сообщает минцифры региона. "Более 75% всех услуг татарстанцы получают в электронном виде благодаря республиканскому порталу государственных и муниципальных услуг. Уже сегодня на портале представлено 465 сервисов и услуг, включая оплату ЖКХ, электронную очередь в школы и детские сады, запись в техникумы, получение паспорта, подачу заявления на вступление в брак и другие", - говорится в сообщении. По информации минцифры, с 2022 года ведется работа по реинжинирингу наиболее приоритетных и востребованных госуслуг - таких 140. По 115 из них уже сокращен срок оказания услуг - время оказания каждой удалось сократить в среднем на семь дней. По оставшимся 25 услугам время их оказания в целом сократится на 102 дня. Министерство отмечает, что жители республики оценили удобство адресного подхода к оказанию услуг и с каждым годом количество пользователей портала государственных и муниципальных услуг стремительно растет. Если, например, в 2012 году порталом пользовались 250 тысяч граждан, то в 2023 году эта цифра многократно выросла и сегодня составляет почти 3 миллиона пользователей. Республика Татарстан является лидером в области цифровизации государственных и муниципальных услуг, а также участником эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении. В Казани открыта лаборатория пользовательского тестирования государственных услуг и сервисов аналитического центра при правительстве РФ, которая является одним из основных элементов экосистемы по оптимизации и реинжинирингу государственных услуг и сервисов.
https://ria.ru/20231030/vystavka-1906298857.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Жители Татарстана получают более 75% государственных и муниципальных услуг в электронном виде, на республиканском портале представлено 465 сервисов и услуг, сообщает минцифры региона.
"Более 75% всех услуг татарстанцы получают в электронном виде благодаря республиканскому порталу государственных и муниципальных услуг. Уже сегодня на портале представлено 465 сервисов и услуг, включая оплату ЖКХ, электронную очередь в школы и детские сады, запись в техникумы, получение паспорта, подачу заявления на вступление в брак и другие", - говорится в сообщении.
По информации минцифры, с 2022 года ведется работа по реинжинирингу наиболее приоритетных и востребованных госуслуг - таких 140. По 115 из них уже сокращен срок оказания услуг - время оказания каждой удалось сократить в среднем на семь дней. По оставшимся 25 услугам время их оказания в целом сократится на 102 дня.
Министерство отмечает, что жители республики оценили удобство адресного подхода к оказанию услуг и с каждым годом количество пользователей портала государственных и муниципальных услуг стремительно растет. Если, например, в 2012 году порталом пользовались 250 тысяч граждан, то в 2023 году эта цифра многократно выросла и сегодня составляет почти 3 миллиона пользователей.
Республика Татарстан
является лидером в области цифровизации государственных и муниципальных услуг, а также участником эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении. В Казани
открыта лаборатория пользовательского тестирования государственных услуг и сервисов аналитического центра при правительстве РФ
, которая является одним из основных элементов экосистемы по оптимизации и реинжинирингу государственных услуг и сервисов.
День Татарстана пройдет на выставке-форуме "Россия" 2 декабря