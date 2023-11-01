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Спутниковая связь Starlink стала доступна в Грузии - РИА Новости, 01.11.2023
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08:55 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/starlink-1906594436.html
Спутниковая связь Starlink стала доступна в Грузии
Спутниковая связь Starlink стала доступна в Грузии - РИА Новости, 01.11.2023
Спутниковая связь Starlink стала доступна в Грузии
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи Starlink стали доступны в Грузии. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:55
2023-11-01T08:55
грузия
илон маск
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи Starlink стали доступны в Грузии. "Starlink теперь доступна в Грузии", - написал Маск в соцсети Х. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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грузия, илон маск
Грузия, Илон Маск
Спутниковая связь Starlink стала доступна в Грузии

Илон Маск заявил, что спутниковая связь Starlink стала доступна в Грузии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи Starlink стали доступны в Грузии.
"Starlink теперь доступна в Грузии", - написал Маск в соцсети Х.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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