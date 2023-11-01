https://ria.ru/20231101/starlink-1906594436.html

Спутниковая связь Starlink стала доступна в Грузии

Спутниковая связь Starlink стала доступна в Грузии - РИА Новости, 01.11.2023

Спутниковая связь Starlink стала доступна в Грузии

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи Starlink стали доступны в Грузии. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:55

2023-11-01T08:55

2023-11-01T08:55

грузия

илон маск

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи Starlink стали доступны в Грузии. "Starlink теперь доступна в Грузии", - написал Маск в соцсети Х. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.

https://ria.ru/20231031/gaza-1906444144.html

грузия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

грузия, илон маск