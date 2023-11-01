https://ria.ru/20231101/ssha-1906616688.html
СМИ: на американской базе в Сирии предотвратили атаку двух дронов
СМИ: на американской базе в Сирии предотвратили атаку двух дронов - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: на американской базе в Сирии предотвратили атаку двух дронов
Система обороны базы США в сирийском регионе Эт-Танф вблизи границы с Ираком и Иорданией предотвратила атаку двух беспилотников, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:43
2023-11-01T10:43
2023-11-01T10:43
в мире
сша
сирия
ирак
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8a53e692c571046cf7b565baaed18a9.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Система обороны базы США в сирийском регионе Эт-Танф вблизи границы с Ираком и Иорданией предотвратила атаку двух беспилотников, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в иракском правительстве. "Действия двух беспилотников, целью которых была база США в сирийском регионе Эт-Танф, были пресечены системой обороны базы", - приводит агентство данные источника. Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что военные США за последние 13 дней подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет. База Эт-Танф - это военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США. Она была создана в 2014 году для противостояния ИГ как в Ираке, так и в Сирии, поэтому расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет, но, как правило, без последствий.
https://ria.ru/20231031/siriya-1906554098.html
сша
сирия
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd5af7cccaddc3923e65c15b83ac19d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, ирак, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Сирия, Ирак, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: на американской базе в Сирии предотвратили атаку двух дронов
Рейтер: система обороны на американской базе в Сирии пресекла атаку двух дронов