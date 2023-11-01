https://ria.ru/20231101/ssha-1906616688.html

СМИ: на американской базе в Сирии предотвратили атаку двух дронов

СМИ: на американской базе в Сирии предотвратили атаку двух дронов - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ: на американской базе в Сирии предотвратили атаку двух дронов

Система обороны базы США в сирийском регионе Эт-Танф вблизи границы с Ираком и Иорданией предотвратила атаку двух беспилотников, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:43

2023-11-01T10:43

2023-11-01T10:43

в мире

сша

сирия

ирак

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Система обороны базы США в сирийском регионе Эт-Танф вблизи границы с Ираком и Иорданией предотвратила атаку двух беспилотников, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в иракском правительстве. "Действия двух беспилотников, целью которых была база США в сирийском регионе Эт-Танф, были пресечены системой обороны базы", - приводит агентство данные источника. Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что военные США за последние 13 дней подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет. База Эт-Танф - это военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США. Она была создана в 2014 году для противостояния ИГ как в Ираке, так и в Сирии, поэтому расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет, но, как правило, без последствий.

https://ria.ru/20231031/siriya-1906554098.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, сирия, ирак, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году