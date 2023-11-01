https://ria.ru/20231101/shakhmaty-1906778926.html
Около 15 тысяч активных пенсионеров Подмосковья занимаются игрой в шахматы
Около 15 тысяч активных пенсионеров Подмосковья занимаются игрой в шахматы - РИА Новости, 01.11.2023
Около 15 тысяч активных пенсионеров Подмосковья занимаются игрой в шахматы
В Московской области порядка 15 тысяч участников проекта "Активное долголетие" занимаются игрой в шахматы, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:15
2023-11-01T18:15
2023-11-01T18:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
андрей воробьев
шахматы
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Московской области порядка 15 тысяч участников проекта "Активное долголетие" занимаются игрой в шахматы, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Министр соцразвития региона Людмила Болатаева отметила, что в Подмосковье проект губернатора Андрея Воробьева "Активное долголетие" пользуется большим спросом. Он насчитывает свыше 30 активностей. "Конечно, старшее поколение хочет держать себя в форме и активно выбирает спорт. Таких активностей у нас порядка 13. Спорт есть не только физический, но и для развития памяти. Например, шахматы. В них любят играть более 15 тысяч участников проекта", - сказала Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что регулярное поддерживание активной умственной деятельности пожилыми людьми игрой в шахматы замедляет старение организма, а также является отличной профилактикой болезни Альцгеймера. Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Прочитать подробнее об активностях, а также записаться на ближайшее занятие можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.
https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906702926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, андрей воробьев, шахматы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Андрей Воробьев, Шахматы
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Московской области порядка 15 тысяч участников проекта "Активное долголетие" занимаются игрой в шахматы, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Министр соцразвития региона Людмила Болатаева
отметила, что в Подмосковье проект губернатора Андрея Воробьева
"Активное долголетие" пользуется большим спросом. Он насчитывает свыше 30 активностей.
Самозапись на флюорографию теперь доступна в Подмосковье
"Конечно, старшее поколение хочет держать себя в форме и активно выбирает спорт. Таких активностей у нас порядка 13. Спорт есть не только физический, но и для развития памяти. Например, шахматы. В них любят играть более 15 тысяч участников проекта", - сказала Болатаева, ее цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что регулярное поддерживание активной умственной деятельности пожилыми людьми игрой в шахматы замедляет старение организма, а также является отличной профилактикой болезни Альцгеймера.
Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Прочитать подробнее об активностях, а также записаться на ближайшее занятие можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.