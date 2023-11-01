https://ria.ru/20231101/shakhmaty-1906778926.html

Около 15 тысяч активных пенсионеров Подмосковья занимаются игрой в шахматы

Около 15 тысяч активных пенсионеров Подмосковья занимаются игрой в шахматы - РИА Новости, 01.11.2023

Около 15 тысяч активных пенсионеров Подмосковья занимаются игрой в шахматы

В Московской области порядка 15 тысяч участников проекта "Активное долголетие" занимаются игрой в шахматы, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:15

2023-11-01T18:15

2023-11-01T18:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

андрей воробьев

шахматы

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Московской области порядка 15 тысяч участников проекта "Активное долголетие" занимаются игрой в шахматы, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Министр соцразвития региона Людмила Болатаева отметила, что в Подмосковье проект губернатора Андрея Воробьева "Активное долголетие" пользуется большим спросом. Он насчитывает свыше 30 активностей. "Конечно, старшее поколение хочет держать себя в форме и активно выбирает спорт. Таких активностей у нас порядка 13. Спорт есть не только физический, но и для развития памяти. Например, шахматы. В них любят играть более 15 тысяч участников проекта", - сказала Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что регулярное поддерживание активной умственной деятельности пожилыми людьми игрой в шахматы замедляет старение организма, а также является отличной профилактикой болезни Альцгеймера. Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Прочитать подробнее об активностях, а также записаться на ближайшее занятие можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.

https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906702926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, андрей воробьев, шахматы