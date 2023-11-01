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Саакашвили не может быть членом какой-либо партии, заявили в Минюсте Грузии - РИА Новости, 01.11.2023
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13:39 01.11.2023 (обновлено: 13:40 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/saakashvili-1906670603.html
Саакашвили не может быть членом какой-либо партии, заявили в Минюсте Грузии
Саакашвили не может быть членом какой-либо партии, заявили в Минюсте Грузии - РИА Новости, 01.11.2023
Саакашвили не может быть членом какой-либо партии, заявили в Минюсте Грузии
У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет грузинского гражданства, следовательно, он не имеет права быть членом политической партии в Грузии,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:39
2023-11-01T13:40
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет грузинского гражданства, следовательно, он не имеет права быть членом политической партии в Грузии, заявил в среду министр юстиции страны Рати Брегадзе. Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году после того, как получил гражданство Украины. "Что касается политических планов Саакашвили, я и раньше сообщал, и повторюсь, он не является гражданином Грузии, у него нет права на членство в политической партии, он не может быть председателем политического объединения. Следовательно, заявления "Национального движения" о том, что их политическим лидером является Саакашвили, подтверждает лишь то, что они являются классическим примером неформального правления", - заявил Брегадзе журналистам. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда он попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается в прямом эфире дистанционно.
https://ria.ru/20231101/saakashvili-1906659434.html
https://ria.ru/20230918/gruziya-1896922647.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили
Саакашвили не может быть членом какой-либо партии, заявили в Минюсте Грузии

Минюст Грузии: Саакашвили не вступить в партию, так как у него нет гражданства

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет грузинского гражданства, следовательно, он не имеет права быть членом политической партии в Грузии, заявил в среду министр юстиции страны Рати Брегадзе.
Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году после того, как получил гражданство Украины.
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"Что касается политических планов Саакашвили, я и раньше сообщал, и повторюсь, он не является гражданином Грузии, у него нет права на членство в политической партии, он не может быть председателем политического объединения. Следовательно, заявления "Национального движения" о том, что их политическим лидером является Саакашвили, подтверждает лишь то, что они являются классическим примером неформального правления", - заявил Брегадзе журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда он попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается в прямом эфире дистанционно.
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