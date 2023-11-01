https://ria.ru/20231101/saakashvili-1906670603.html

Саакашвили не может быть членом какой-либо партии, заявили в Минюсте Грузии

Саакашвили не может быть членом какой-либо партии, заявили в Минюсте Грузии - РИА Новости, 01.11.2023

Саакашвили не может быть членом какой-либо партии, заявили в Минюсте Грузии

У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет грузинского гражданства, следовательно, он не имеет права быть членом политической партии в Грузии,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:39

2023-11-01T13:39

2023-11-01T13:40

в мире

грузия

украина

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873835678_0:94:2678:1600_1920x0_80_0_0_a24ec540ff0af75dc9f29a2300c38521.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет грузинского гражданства, следовательно, он не имеет права быть членом политической партии в Грузии, заявил в среду министр юстиции страны Рати Брегадзе. Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году после того, как получил гражданство Украины. "Что касается политических планов Саакашвили, я и раньше сообщал, и повторюсь, он не является гражданином Грузии, у него нет права на членство в политической партии, он не может быть председателем политического объединения. Следовательно, заявления "Национального движения" о том, что их политическим лидером является Саакашвили, подтверждает лишь то, что они являются классическим примером неформального правления", - заявил Брегадзе журналистам. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда он попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается в прямом эфире дистанционно.

https://ria.ru/20231101/saakashvili-1906659434.html

https://ria.ru/20230918/gruziya-1896922647.html

грузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили