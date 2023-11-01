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Предприятия Кубани получат 100 млн рублей на развитие инженерных центров
Предприятия Кубани получат 100 млн рублей на развитие инженерных центров - РИА Новости, 01.11.2023
Предприятия Кубани получат 100 млн рублей на развитие инженерных центров
Власти Краснодарского края направят 100 миллионов рублей на развитие инженерно-технических центров на базе предприятий региона, эта мера поможет производителям... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:37
2023-11-01T21:37
2023-11-01T21:51
краснодарский край
экономика
технологии
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят 100 миллионов рублей на развитие инженерно-технических центров на базе предприятий региона, эта мера поможет производителям создавать импортозамещающую технику, сообщил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько. "Поддержку предоставим предприятиям машиностроения и радиоэлектронной промышленности, создающим и развивающим на своей базе инженерно-технические центры. Эта мера поможет производителям разрабатывать и внедрять новые промышленные технологии, создавать импортозамещающую технику и оборудование, повышать квалификацию сотрудников, обучать начинающих специалистов и студентов. В этом году объем финансирования составит 100 миллионов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Хмелько. Он также добавил, что предприятиям возместят 95% затрат на создание и развитие таких центров. При этом одно предприятие сможет получить до десяти миллионов рублей. Отбор на предоставление меры поддержки проводят до 10 ноября 2023 года. Отмечается, что новую меру поддержки машиностроителей запустили в рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Кубани по поручению губернатора. В Краснодарском крае для предприятий промышленного комплекса доступно 11 направлений субсидирования из бюджета региона, а также 16 программ льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности Кубани.
https://ria.ru/20231101/tekhobsluzhivanie-1906807212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, краснодарский край, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край, Фонд развития промышленности
КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят 100 миллионов рублей на развитие инженерно-технических центров на базе предприятий региона, эта мера поможет производителям создавать импортозамещающую технику, сообщил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.
«
"Поддержку предоставим предприятиям машиностроения и радиоэлектронной промышленности, создающим и развивающим на своей базе инженерно-технические центры. Эта мера поможет производителям разрабатывать и внедрять новые промышленные технологии, создавать импортозамещающую технику и оборудование, повышать квалификацию сотрудников, обучать начинающих специалистов и студентов. В этом году объем финансирования составит 100 миллионов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Хмелько.
Он также добавил, что предприятиям возместят 95% затрат на создание и развитие таких центров. При этом одно предприятие сможет получить до десяти миллионов рублей. Отбор на предоставление меры поддержки проводят до 10 ноября 2023 года.
Отмечается, что новую меру поддержки машиностроителей запустили в рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Кубани по поручению губернатора.
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В Краснодарском крае для предприятий промышленного комплекса доступно 11 направлений субсидирования из бюджета региона, а также 16 программ льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности
Кубани.