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Предприятия Кубани получат 100 млн рублей на развитие инженерных центров - РИА Новости, 01.11.2023
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Краснодарский край
 
21:37 01.11.2023 (обновлено: 21:51 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/razvitie-1906811129.html
Предприятия Кубани получат 100 млн рублей на развитие инженерных центров
Предприятия Кубани получат 100 млн рублей на развитие инженерных центров - РИА Новости, 01.11.2023
Предприятия Кубани получат 100 млн рублей на развитие инженерных центров
Власти Краснодарского края направят 100 миллионов рублей на развитие инженерно-технических центров на базе предприятий региона, эта мера поможет производителям... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:37
2023-11-01T21:51
краснодарский край
экономика
технологии
краснодарский край
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят 100 миллионов рублей на развитие инженерно-технических центров на базе предприятий региона, эта мера поможет производителям создавать импортозамещающую технику, сообщил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько. "Поддержку предоставим предприятиям машиностроения и радиоэлектронной промышленности, создающим и развивающим на своей базе инженерно-технические центры. Эта мера поможет производителям разрабатывать и внедрять новые промышленные технологии, создавать импортозамещающую технику и оборудование, повышать квалификацию сотрудников, обучать начинающих специалистов и студентов. В этом году объем финансирования составит 100 миллионов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Хмелько. Он также добавил, что предприятиям возместят 95% затрат на создание и развитие таких центров. При этом одно предприятие сможет получить до десяти миллионов рублей. Отбор на предоставление меры поддержки проводят до 10 ноября 2023 года. Отмечается, что новую меру поддержки машиностроителей запустили в рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Кубани по поручению губернатора. В Краснодарском крае для предприятий промышленного комплекса доступно 11 направлений субсидирования из бюджета региона, а также 16 программ льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности Кубани.
https://ria.ru/20231101/tekhobsluzhivanie-1906807212.html
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экономика, технологии, краснодарский край, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край, Фонд развития промышленности

Предприятия Кубани получат 100 млн рублей на развитие инженерных центров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчасток лазерного раскроя металла Южного завода тяжелого станкостроения в Краснодаре
Участок лазерного раскроя металла Южного завода тяжелого станкостроения в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участок лазерного раскроя металла Южного завода тяжелого станкостроения в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят 100 миллионов рублей на развитие инженерно-технических центров на базе предприятий региона, эта мера поможет производителям создавать импортозамещающую технику, сообщил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.
«
"Поддержку предоставим предприятиям машиностроения и радиоэлектронной промышленности, создающим и развивающим на своей базе инженерно-технические центры. Эта мера поможет производителям разрабатывать и внедрять новые промышленные технологии, создавать импортозамещающую технику и оборудование, повышать квалификацию сотрудников, обучать начинающих специалистов и студентов. В этом году объем финансирования составит 100 миллионов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Хмелько.
Он также добавил, что предприятиям возместят 95% затрат на создание и развитие таких центров. При этом одно предприятие сможет получить до десяти миллионов рублей. Отбор на предоставление меры поддержки проводят до 10 ноября 2023 года.
Отмечается, что новую меру поддержки машиностроителей запустили в рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Кубани по поручению губернатора.
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Вчера, 21:10
В Краснодарском крае для предприятий промышленного комплекса доступно 11 направлений субсидирования из бюджета региона, а также 16 программ льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности Кубани.
 
Краснодарский крайЭкономикаТехнологииКраснодарский крайФонд развития промышленности
 
 
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