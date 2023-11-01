https://ria.ru/20231101/puteshestviya-1906502637.html

Названы самые популярные маршруты для поездок в ноябрьские праздники

Названы самые популярные маршруты для поездок в ноябрьские праздники - РИА Новости, 01.11.2023

Названы самые популярные маршруты для поездок в ноябрьские праздники

Эксперты рассказали, где туристы планируют провести праздничные выходные в ноябре и какие отели пользуются наибольшим спросом, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:37

2023-11-01T05:37

2023-11-01T05:37

туризм

новости - туризм

туризм

нижний новгород

санкт-петербург

москва

отдых в россии

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, где туристы планируют провести праздничные выходные в ноябре и какие отели пользуются наибольшим спросом, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты сервиса по бронированию гостиниц и апартаментов проанализировали заявки пользователей и узнали, куда они планируют отправиться в период с 3 по 7 ноября.Самым популярным внутренним направлением стал Санкт-Петербург – на город приходится каждый пятый заказ. Москву выбрали 14 процентов туристов, Казань – пять процентов, Сочи и Нижний Новгород – по четыре процента.В среднем туристы бронируют размещение в поездках по стране за 4,7 тысячи рублей. Это на 16 процентов выше, чем в аналогичный период в прошлом году.Самые дорогие бронирования зафиксированы в Эсто-Садке (Красная Поляна), где средняя стоимость ночи составляет 7,3 тысячи рублей, Нижнем Новгороде – 5,8 тысячи, Великом Новгороде – 5,6 тысячи, Кисловодске – 5,5 тысячи, Ярославле – 5,3 тысячи рублей.Для путешествий на предстоящие выходные туристы чаще всего выбирают отели без звезд – на них приходится четверть всех бронирований. Каждый пятый путешественник оплачивает "трешки" и апартаменты. Наименьшей популярностью пользуются "пятерки" и хостелы, их заказывает по три процента пользователей.Среди зарубежных направлений лидирует Белоруссия, куда поедут 42 процента туристов, планирующих отдых за границей. Турция интересует 12 процентов путешественников, Таиланд – шесть процентов.

https://ria.ru/20231031/gornolyzhka-1906261229.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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