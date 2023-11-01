Названы самые популярные маршруты для поездок в ноябрьские праздники
Опрос: Петербург – самый популярный город для отдыха в ноябрьские праздники
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, где туристы планируют провести праздничные выходные в ноябре и какие отели пользуются наибольшим спросом, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты сервиса по бронированию гостиниц и апартаментов проанализировали заявки пользователей и узнали, куда они планируют отправиться в период с 3 по 7 ноября.
Самым популярным внутренним направлением стал Санкт-Петербург – на город приходится каждый пятый заказ. Москву выбрали 14 процентов туристов, Казань – пять процентов, Сочи и Нижний Новгород – по четыре процента.
В среднем туристы бронируют размещение в поездках по стране за 4,7 тысячи рублей. Это на 16 процентов выше, чем в аналогичный период в прошлом году.
Самые дорогие бронирования зафиксированы в Эсто-Садке (Красная Поляна), где средняя стоимость ночи составляет 7,3 тысячи рублей, Нижнем Новгороде – 5,8 тысячи, Великом Новгороде – 5,6 тысячи, Кисловодске – 5,5 тысячи, Ярославле – 5,3 тысячи рублей.
Для путешествий на предстоящие выходные туристы чаще всего выбирают отели без звезд – на них приходится четверть всех бронирований. Каждый пятый путешественник оплачивает "трешки" и апартаменты. Наименьшей популярностью пользуются "пятерки" и хостелы, их заказывает по три процента пользователей.
Среди зарубежных направлений лидирует Белоруссия, куда поедут 42 процента туристов, планирующих отдых за границей. Турция интересует 12 процентов путешественников, Таиланд – шесть процентов.