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Названы самые популярные маршруты для поездок в ноябрьские праздники - РИА Новости, 01.11.2023
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Туризм
 
05:37 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/puteshestviya-1906502637.html
Названы самые популярные маршруты для поездок в ноябрьские праздники
Названы самые популярные маршруты для поездок в ноябрьские праздники - РИА Новости, 01.11.2023
Названы самые популярные маршруты для поездок в ноябрьские праздники
Эксперты рассказали, где туристы планируют провести праздничные выходные в ноябре и какие отели пользуются наибольшим спросом, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:37
2023-11-01T05:37
туризм
новости - туризм
туризм
нижний новгород
санкт-петербург
москва
отдых в россии
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, где туристы планируют провести праздничные выходные в ноябре и какие отели пользуются наибольшим спросом, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты сервиса по бронированию гостиниц и апартаментов проанализировали заявки пользователей и узнали, куда они планируют отправиться в период с 3 по 7 ноября.Самым популярным внутренним направлением стал Санкт-Петербург – на город приходится каждый пятый заказ. Москву выбрали 14 процентов туристов, Казань – пять процентов, Сочи и Нижний Новгород – по четыре процента.В среднем туристы бронируют размещение в поездках по стране за 4,7 тысячи рублей. Это на 16 процентов выше, чем в аналогичный период в прошлом году.Самые дорогие бронирования зафиксированы в Эсто-Садке (Красная Поляна), где средняя стоимость ночи составляет 7,3 тысячи рублей, Нижнем Новгороде – 5,8 тысячи, Великом Новгороде – 5,6 тысячи, Кисловодске – 5,5 тысячи, Ярославле – 5,3 тысячи рублей.Для путешествий на предстоящие выходные туристы чаще всего выбирают отели без звезд – на них приходится четверть всех бронирований. Каждый пятый путешественник оплачивает "трешки" и апартаменты. Наименьшей популярностью пользуются "пятерки" и хостелы, их заказывает по три процента пользователей.Среди зарубежных направлений лидирует Белоруссия, куда поедут 42 процента туристов, планирующих отдых за границей. Турция интересует 12 процентов путешественников, Таиланд – шесть процентов.
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Мария Селиванова
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новости - туризм, туризм, нижний новгород, санкт-петербург, москва, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, отдых в России
Названы самые популярные маршруты для поездок в ноябрьские праздники

Опрос: Петербург – самый популярный город для отдыха в ноябрьские праздники

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСобор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, где туристы планируют провести праздничные выходные в ноябре и какие отели пользуются наибольшим спросом, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты сервиса по бронированию гостиниц и апартаментов проанализировали заявки пользователей и узнали, куда они планируют отправиться в период с 3 по 7 ноября.
Самым популярным внутренним направлением стал Санкт-Петербург – на город приходится каждый пятый заказ. Москву выбрали 14 процентов туристов, Казань – пять процентов, Сочи и Нижний Новгород – по четыре процента.
В среднем туристы бронируют размещение в поездках по стране за 4,7 тысячи рублей. Это на 16 процентов выше, чем в аналогичный период в прошлом году.
Самые дорогие бронирования зафиксированы в Эсто-Садке (Красная Поляна), где средняя стоимость ночи составляет 7,3 тысячи рублей, Нижнем Новгороде – 5,8 тысячи, Великом Новгороде – 5,6 тысячи, Кисловодске – 5,5 тысячи, Ярославле – 5,3 тысячи рублей.
Для путешествий на предстоящие выходные туристы чаще всего выбирают отели без звезд – на них приходится четверть всех бронирований. Каждый пятый путешественник оплачивает "трешки" и апартаменты. Наименьшей популярностью пользуются "пятерки" и хостелы, их заказывает по три процента пользователей.
Среди зарубежных направлений лидирует Белоруссия, куда поедут 42 процента туристов, планирующих отдых за границей. Турция интересует 12 процентов путешественников, Таиланд – шесть процентов.
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